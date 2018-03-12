Умер Олег Табаков

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков, сообщили в пресс-службе театра.
"В связи с такой страшной для нас утратой — кончиной Олега Павловича Табакова — в театре отменяются все спектакли сегодня", — сказали в пресс-службе.
О госпитализации Табакова в Первую градскую больницу стало известно в конце ноября. Позднее в СМИ появлялась информация, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на улучшение состояния на Новый год.
Творческий путь
Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ, играл в многочисленных театральных постановках. В 1971-1976 одновременно с актерской деятельностью возглавлял "Современник". С 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ имени А.П. Чеxова, а с 2004 года исполнял и обязанности директора театра.
Кроме того, артист озвучил несколько персонажей мультфильмов. Его голосом говорят герои анимационных фильмов "Бобик в гостях у Барбоса", "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Ежик плюс черепаха".
У Табакова осталась жена — актриса Марина Зудина, а также четверо детей, двое из которых от первого брака.