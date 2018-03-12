Комедия "Я худею" возглавила российский прокат в мартовские праздники

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российская комедия "Я худею" Алексея Нужного стала лидером отечественного проката по итогам мартовских праздников, собрав 331 миллион рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

Фильм рассказывает о девушке Ане, которая отчаянно пытается похудеть, чтобы вернуть бывшего парня. Главные роли в картине исполнили Александра Бортич, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров, Евгений Кулик и Роман Курцын.

Второе место в рейтинге занял фантастический фильм "Излом времени" с Риз Уизерспун и Крисом Пайном. Фильм заработал 251,2 миллиона рублей. На третьем месте оказался супергеройский боевик студии Marvel "Черная пантера", который собрал 179,3 миллиона рублей, а по итогам двух недель проката 984,9 миллиона рублей.

Четвертое место занимает российская мелодрама "Лед", которая за последнюю неделю заработала 130,5 миллиона рублей, а за месяц проката — почти 1,5 миллиарда рублей.

Замыкает пятерку лидеров новый триллер с Лиамом Нисоном "Пассажир", который собрал в первую неделю проката 71,5 миллиона рублей.