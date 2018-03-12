РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Актер от Бога, руководитель по любви: каким запомнят Олега Табакова

Сюжет:
Умер Олег Табаков (43)
16:2712.03.2018
(обновлено: 18:42 12.03.2018)
154363023
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОлег Табаков. Архивное фотоОлег Табаков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Анна Михайлова. В Москве на 83-м году жизни скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олег Табаков, сообщили в пресс-службе театра.

Актер, режиссер, художественный руководитель двух ведущих московских театров и Учитель с большой буквы для нескольких поколений российских артистов. В его фильмографии около 130 киноролей и сотня спектаклей. Его голос знала вся страна, особенно он полюбился детям, которые росли на озвученных им мультфильмах — от "Простоквашино" до "Ильи Муромца и Соловья-разбойника".

"Современник"

© Фото : предоставлено театром "Современник"Актриса Людмила Иванова и Олег Табаков в спектакле театра Современник "Баллада о невеселом кабачке"
© Фото : предоставлено театром "Современник"
Актриса Людмила Иванова и Олег Табаков в спектакле театра Современник "Баллада о невеселом кабачке"

Матроскин всея Руси приехал в столицу из Поволжья. Олег Табаков родился в 1935 году в Саратове. Для семьи врачей актерская профессия была чем-то необычным. Но, попав в театральный кружок "Молодая гвардия" к знаменитому педагогу Наталье Сухостав, Табаков раз и навсегда выбрал свой путь. В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ, где был одним из лучших студентов.

Свою первую роль в кино Табаков сыграл на третьем курсе — в драме Михаила Швейцера "Тугой узел" (1956). А уже через год старший мхатовец Олег Ефремов пригласил его в Студию молодых актеров, которая позднее превратилась в труппу "Современника". Табаков стал самым юным из шести основателей этого легендарного театра. Его первая работа в "Современнике" — студент Миша в спектакле "Вечно живые". Затем последовали знаковые роли в "Голом короле" (1960), "Третьем желании" (1961), "Обыкновенной истории" (1966). В те же годы на экраны вышел фильм "Шумный день" (1960) с Табаковым в одной из главных ролей.  

В 1970 году, когда Ефремов перешел во МХАТ, Табаков возглавил "Современник" — на шесть лет. Параллельно он оставался ведущим актером театра, много снимался в кино и преподавал. Такие нагрузки сказались на здоровье артиста: в 29 лет Табаков перенес инфаркт, врачи забрали его прямо со сцены.

От Обломова до "Мэри Поппинс"

© Киностудия им. М. Горького (1973)Актер Олег Табаков в роли Шелленберга в фильме "Семнадцать мгновений весны"
© Киностудия им. М. Горького (1973)
Актер Олег Табаков в роли Шелленберга в фильме "Семнадцать мгновений весны"

Экранное обаяние сделало его одним из самых любимых и узнаваемых отечественных актеров. Улыбка, заразительный смех и лукавый прищур глаз Табакова стали визитной карточкой даже тех фильмов, в которых он играл роли второго плана. Так было со всенародно любимыми советскими комедиями "Мэри Поппинс, до свидания!" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Сирота казанская" (1997).

Несмотря на успех в этом жанре, Табаков не был заложником комедийного амплуа. Его Николай Ростов в "Войне и мире", Вальтер Шелленберг в "Семнадцати мгновениях весны", Илья Ильич в "Нескольких днях из жизни Обломова" — персонажи очень разные. Кого бы ни играл Олег Павлович — юнца, старика, проходимца, неудачника, шута или злодея — он проживал жизнь своих героев так убедительно и ярко, что зритель просто не мог не проникнуться к ним симпатией.

От МХАТа к МХТ через "Табакерку"

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЮбилейный вечер "Наш Чехов" в МХТ имени А. П. Чеxова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Юбилейный вечер "Наш Чехов" в МХТ имени А. П. Чеxова

Вопреки вкладу Табакова в становление "Современника", для большинства театралов его имя ассоциируется с другим театром — МХТ имени А. П. Чехова. В 1983 году Олег Павлович принял приглашение Ефремова и перешел в труппу. Его 35-летний путь в этом театре начался со знаковой роли Сальери в спектакле "Амадей". 

Чуть раньше Табаков набрал в ГИТИСе курс студентов, с которыми в 1978-м открыл театральную студию на бывшем угольном складе. Этот "подвал" стал местом сбора многих выпускников Олега Павловича и к 1986 году получил официальный статус — отремонтированное помещение и народное название "Табакерка".

Сегодня у студии две сцены, собственное производство декораций и школа для одаренных детей из глубинки. Но главный результат деятельности неутомимого творческого гения Табакова — это роли, спектакли и таланты, которые в разные годы приютила легендарная "Табакерка". Здесь ставили спектакли Валерий Фокин и Евгений Каменькович, Кама Гинкас и Василий Сигарев, штатными режиссерами были Миндаугас Карбаускис и Константин Богомолов.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАктриса Надежда Тимохина в роли Полины Андреевны и актер Олег Табаков в роли Евгения Дорна во время пресс-прогона спектакля "Чайка".
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Актриса Надежда Тимохина в роли Полины Андреевны и актер Олег Табаков в роли Евгения Дорна во время пресс-прогона спектакля "Чайка".

В 2000 году Табаков возглавил МХТ имени Чехова и занялся кардинальным обновлением репертуара. Он не боялся приглашать в театр начинающих актеров, неизвестных авторов, скандальных режиссеров. При Олеге Павловиче в МХТ пришли Кирилл Серебренников и Марина Брусникина, Юрий Бутусов и Виктор Рыжаков, а также костяк труппы: Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Анатолий Белый, Алексей Кравченко, Дарья Мороз, Ирина Пегова и многие другие.

Спустя год специально для экспериментальных постановок открылась новая сцена. Затем последовала реконструкция основного зала, и МХТ стал одним из самых технически оснащенных театров Европы. Из академического театра с наполняемостью в 42 процента он превратился в центр притяжения всего нового, молодого, авангардного, не потеряв при этом связи с традициями его великих основателей. Сегодня у касс театра выстраиваются очереди, а на премьерах всегда аншлаг. 

Последний "Юбилей"

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАктер Владимир Машков и художественный руководитель Московского художественного театра имени А.П. Чехова Олег Табаков
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Актер Владимир Машков и художественный руководитель Московского художественного театра имени А.П. Чехова Олег Табаков

Хотя последние 40 лет Олег Табаков занимал руководящие должности в двух крупных театрах и преподавал, он продолжал играть. Звезда такого уровня может позволить себе выбирать любые роли и постановщиков, но Табаков работал с теми же молодыми режиссерами, которым, что называется, дал путевку в жизнь.

"В спектаклях мы ищем уникальность формы для жизни человеческого духа на сцене. Поэтому выбираем такую литературу и драматургию, в которой рассматривается главная для меня проблема — как человеку быть человеком. Именно этот вопрос стоит во главе угла, и мы каждый раз по мере данного нам Богом таланта отвечаем на него заново. Но честно и бесстрашно", — говорил Табаков. И каждым выходом на сцену подтверждал эти слова.

С модным и провокационным Константином Богомоловым у Олега Павловича сложились особые отношения. Молодой режиссер ушел со скандалом из МХТ в 2013 году, но продолжил здесь ставить — и именно для Табакова. Последние два спектакля Богомолова с участием актера называли бенефисом Олега Павловича.

Олег Табаков и Ада Шереметьева в фильме Молодо-зелено
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Олег Табаков — "визитная карточка русской души"

"Юбилей ювелира" по одноименной пьесе британки Николы Маколифф поставлен в 2015 году, к 80-летию актера. Табаков сам выбрал произведение и предложил его Богомолову. В камерном полуторачасовом спектакле актер будто сыграл самого себя — человека преклонных лет, который четко осознает, что пришел к финалу жизни, но достойно и бесстрашно смотрит в лицо смерти.

Уже тогда было видно, как непросто физически даются Олегу Павловичу выходы на сцену, но вместе с тем — как важна для него психологическая составляющая этой роли. За "Юбилей ювелира" Табаков удостоен театральной премии "Хрустальная Турандот". Великолепное актерское трио составили Наталья Тенякова и Дарья Мороз.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкОлег Табаков и режиссер Константин Богомолов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Олег Табаков и режиссер Константин Богомолов

В постановке Богомолова 2017 года — спектакле "Дракон" по знаменитой пьесе Евгения Шварца — Табаков и вовсе появлялся на сцене в инвалидном кресле. Режиссерская фантазия выгодно обыгрывала это, как выяснялось на поклонах, вынужденное обстоятельство. Бургомистр в исполнении Табакова пробирал до мурашек, едва актер начинал говорить. Елейный голос капризного, изнеженного и с виду испуганного чиновника жутким образом контрастировал с тем, что творилось вокруг по его воле.

Каждый раз на сцене этот писклявый старец затмевал и Дракона (Игорь Верник), и Ланцелота (Кирилл Власов). Один из самых сильных моментов спектакля — диалог Бургомистра с сыном Генрихом: они же — Олег Табаков и его 22-летний сын Павел. Актер выезжал из темноты на своем кресле с мигалкой, бодро шутил, припевал и даже похрюкивал от веселья, но на вопрошающее сына "Папочка, скажи мне правду…" у всесильного вельможи не было ответа — только бесконечная печаль на усталом, издерганном лице.

© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкХудожественного руководителя Московского художественного театра имени А. П. Чехова Олега Табакова артисты театра поздравляют с 75-летием на юбилейном вечере "Признание в любви" в МХТ имени А.П. Чехова
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Художественного руководителя Московского художественного театра имени А. П. Чехова Олега Табакова артисты театра поздравляют с 75-летием на юбилейном вечере "Признание в любви" в МХТ имени А.П. Чехова

На свое 80-летие Олег Павлович пожелал сам себе здоровья. И пусть в финале "Дракона" коллеги выводили Табакова на сцену, бережно поддерживая под руки, восторженные и длинные овации зрителей помогали ему держаться — снова и снова выходить на сцену и одаривать зал своей незабываемой улыбкой. 

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Олег Табаков скончался на 83-м году жизни. Лучшие роли народного артиста

 

Комментировать
Культура
Комментарии
13 пользователей оставили 15 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
lyuda.nemna
Царствие небесное,соболезнование родным.Актер от бога,человек с большой душой.Уходит великая эпоха великих талантов.
18:03
12.03.2018
ОтветитьНе отвечать
vab6
Запомним. Референдум 1993 года, запомнившийся формулировкой «да, да, нет, да».
«Первый и единственный раз в моей жизни я избрал свободно и законным образом Президента моей страны, – писал Табаков. – Я прошу всех моих зрителей, которых я в течение 35 лет моей работы в театре и кино не подводил, помочь нашему президенту, Борису Николаевичу Ельцину…» Помог... И был Чёрный Октябрь.
17:48
12.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена