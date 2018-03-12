Актер от Бога, руководитель по любви: каким запомнят Олега Табакова

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Анна Михайлова. В Москве на 83-м году жизни скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олег Табаков, сообщили в пресс-службе театра.

Актер, режиссер, художественный руководитель двух ведущих московских театров и Учитель с большой буквы для нескольких поколений российских артистов. В его фильмографии около 130 киноролей и сотня спектаклей. Его голос знала вся страна, особенно он полюбился детям, которые росли на озвученных им мультфильмах — от "Простоквашино" до "Ильи Муромца и Соловья-разбойника".

"Современник"

© Фото : предоставлено театром "Современник" Актриса Людмила Иванова и Олег Табаков в спектакле театра Современник "Баллада о невеселом кабачке" © Фото : предоставлено театром "Современник" Актриса Людмила Иванова и Олег Табаков в спектакле театра Современник "Баллада о невеселом кабачке"

Матроскин всея Руси приехал в столицу из Поволжья. Олег Табаков родился в 1935 году в Саратове. Для семьи врачей актерская профессия была чем-то необычным. Но, попав в театральный кружок "Молодая гвардия" к знаменитому педагогу Наталье Сухостав, Табаков раз и навсегда выбрал свой путь. В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ, где был одним из лучших студентов.

Свою первую роль в кино Табаков сыграл на третьем курсе — в драме Михаила Швейцера "Тугой узел" (1956). А уже через год старший мхатовец Олег Ефремов пригласил его в Студию молодых актеров, которая позднее превратилась в труппу "Современника". Табаков стал самым юным из шести основателей этого легендарного театра. Его первая работа в "Современнике" — студент Миша в спектакле "Вечно живые". Затем последовали знаковые роли в "Голом короле" (1960), "Третьем желании" (1961), "Обыкновенной истории" (1966). В те же годы на экраны вышел фильм "Шумный день" (1960) с Табаковым в одной из главных ролей.

В 1970 году, когда Ефремов перешел во МХАТ, Табаков возглавил "Современник" — на шесть лет. Параллельно он оставался ведущим актером театра, много снимался в кино и преподавал. Такие нагрузки сказались на здоровье артиста: в 29 лет Табаков перенес инфаркт, врачи забрали его прямо со сцены.

От Обломова до "Мэри Поппинс"

© Киностудия им. М. Горького (1973) Актер Олег Табаков в роли Шелленберга в фильме "Семнадцать мгновений весны" © Киностудия им. М. Горького (1973) Актер Олег Табаков в роли Шелленберга в фильме "Семнадцать мгновений весны"

Экранное обаяние сделало его одним из самых любимых и узнаваемых отечественных актеров. Улыбка, заразительный смех и лукавый прищур глаз Табакова стали визитной карточкой даже тех фильмов, в которых он играл роли второго плана. Так было со всенародно любимыми советскими комедиями "Мэри Поппинс, до свидания!" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Сирота казанская" (1997).

Несмотря на успех в этом жанре, Табаков не был заложником комедийного амплуа. Его Николай Ростов в "Войне и мире", Вальтер Шелленберг в "Семнадцати мгновениях весны", Илья Ильич в "Нескольких днях из жизни Обломова" — персонажи очень разные. Кого бы ни играл Олег Павлович — юнца, старика, проходимца, неудачника, шута или злодея — он проживал жизнь своих героев так убедительно и ярко, что зритель просто не мог не проникнуться к ним симпатией.

От МХАТа к МХТ через "Табакерку"

Вопреки вкладу Табакова в становление "Современника", для большинства театралов его имя ассоциируется с другим театром — МХТ имени А. П. Чехова. В 1983 году Олег Павлович принял приглашение Ефремова и перешел в труппу. Его 35-летний путь в этом театре начался со знаковой роли Сальери в спектакле "Амадей".

Чуть раньше Табаков набрал в ГИТИСе курс студентов, с которыми в 1978-м открыл театральную студию на бывшем угольном складе. Этот "подвал" стал местом сбора многих выпускников Олега Павловича и к 1986 году получил официальный статус — отремонтированное помещение и народное название "Табакерка".

Сегодня у студии две сцены, собственное производство декораций и школа для одаренных детей из глубинки. Но главный результат деятельности неутомимого творческого гения Табакова — это роли, спектакли и таланты, которые в разные годы приютила легендарная "Табакерка". Здесь ставили спектакли Валерий Фокин и Евгений Каменькович, Кама Гинкас и Василий Сигарев, штатными режиссерами были Миндаугас Карбаускис и Константин Богомолов.

В 2000 году Табаков возглавил МХТ имени Чехова и занялся кардинальным обновлением репертуара. Он не боялся приглашать в театр начинающих актеров, неизвестных авторов, скандальных режиссеров. При Олеге Павловиче в МХТ пришли Кирилл Серебренников и Марина Брусникина, Юрий Бутусов и Виктор Рыжаков, а также костяк труппы: Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Анатолий Белый, Алексей Кравченко, Дарья Мороз, Ирина Пегова и многие другие.

Спустя год специально для экспериментальных постановок открылась новая сцена. Затем последовала реконструкция основного зала, и МХТ стал одним из самых технически оснащенных театров Европы. Из академического театра с наполняемостью в 42 процента он превратился в центр притяжения всего нового, молодого, авангардного, не потеряв при этом связи с традициями его великих основателей. Сегодня у касс театра выстраиваются очереди, а на премьерах всегда аншлаг.

Последний "Юбилей"

Хотя последние 40 лет Олег Табаков занимал руководящие должности в двух крупных театрах и преподавал, он продолжал играть. Звезда такого уровня может позволить себе выбирать любые роли и постановщиков, но Табаков работал с теми же молодыми режиссерами, которым, что называется, дал путевку в жизнь.

"В спектаклях мы ищем уникальность формы для жизни человеческого духа на сцене. Поэтому выбираем такую литературу и драматургию, в которой рассматривается главная для меня проблема — как человеку быть человеком. Именно этот вопрос стоит во главе угла, и мы каждый раз по мере данного нам Богом таланта отвечаем на него заново. Но честно и бесстрашно", — говорил Табаков. И каждым выходом на сцену подтверждал эти слова.

С модным и провокационным Константином Богомоловым у Олега Павловича сложились особые отношения. Молодой режиссер ушел со скандалом из МХТ в 2013 году, но продолжил здесь ставить — и именно для Табакова. Последние два спектакля Богомолова с участием актера называли бенефисом Олега Павловича.

"Юбилей ювелира" по одноименной пьесе британки Николы Маколифф поставлен в 2015 году, к 80-летию актера. Табаков сам выбрал произведение и предложил его Богомолову. В камерном полуторачасовом спектакле актер будто сыграл самого себя — человека преклонных лет, который четко осознает, что пришел к финалу жизни, но достойно и бесстрашно смотрит в лицо смерти.

Уже тогда было видно, как непросто физически даются Олегу Павловичу выходы на сцену, но вместе с тем — как важна для него психологическая составляющая этой роли. За "Юбилей ювелира" Табаков удостоен театральной премии "Хрустальная Турандот". Великолепное актерское трио составили Наталья Тенякова и Дарья Мороз.

В постановке Богомолова 2017 года — спектакле "Дракон" по знаменитой пьесе Евгения Шварца — Табаков и вовсе появлялся на сцене в инвалидном кресле. Режиссерская фантазия выгодно обыгрывала это, как выяснялось на поклонах, вынужденное обстоятельство. Бургомистр в исполнении Табакова пробирал до мурашек, едва актер начинал говорить. Елейный голос капризного, изнеженного и с виду испуганного чиновника жутким образом контрастировал с тем, что творилось вокруг по его воле.

Каждый раз на сцене этот писклявый старец затмевал и Дракона (Игорь Верник), и Ланцелота (Кирилл Власов). Один из самых сильных моментов спектакля — диалог Бургомистра с сыном Генрихом: они же — Олег Табаков и его 22-летний сын Павел. Актер выезжал из темноты на своем кресле с мигалкой, бодро шутил, припевал и даже похрюкивал от веселья, но на вопрошающее сына "Папочка, скажи мне правду…" у всесильного вельможи не было ответа — только бесконечная печаль на усталом, издерганном лице.

На свое 80-летие Олег Павлович пожелал сам себе здоровья. И пусть в финале "Дракона" коллеги выводили Табакова на сцену, бережно поддерживая под руки, восторженные и длинные овации зрителей помогали ему держаться — снова и снова выходить на сцену и одаривать зал своей незабываемой улыбкой.