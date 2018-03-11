BraVo: в Москве вручили премию в области классической музыки

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Первую международную профессиональную музыкальную премию вручили на сцене Большого театра в Москве, среди ее лауреатов — сопрано Анна Нетребко, дирижер Теодор Курентзис и оперный певец Дмитрий Хворостовский.
Дань уважения Хворостовскому
Премия в этом году была посвящена оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, который скончался в прошлом году в возрасте 55 лет после долгой борьбы с раком мозга. По словам организаторов, это "дань уважения и признательности великому певцу, которого знали и любили во всем мире", поэтому награду в номинации "Лучший классический альбом года" вручили Хворостовскому посмертно за его пластинку "Верди. Риголетто".
Премию за сына из рук члена академии Latin Grammy Фернандо Кастелара получили родители Хворостовского Людмила Петровна и Александр Степанович.
Награды классикам
Лучшей концертной/театральной площадкой был признан филиал Мариинского театра во Владивостоке. Премию в этой категории лично вручил министр культуры Владимир Мединский.
Открытием года был признан проект "Синяя птица", а в номинации "Лучшая классическая композиция в современном исполнении" выиграл пианист Даниил Трифонов за альбом "Chopin evocations".
В номинации "Лучший классический оперный вокал" приз взял солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, а "Лучший классический женский вокал" — народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава.
Великая Захарова
"Имею честь наградить великую Светлану Захарову", — сказал Кассель по-русски.
По его словам, премия BraVo — это целый мир, так как она охватывает музыку всех направлений и жанров. "Отбрасывая условности, она охватывает мир кино и моды. Стильная, масштабная, единственная в своем роде", — добавил актер.
Захарова отметила, что это первая премия ее сольного проекта Amore. "И вдвойне приятно ее получить в родном театре, на родной сцене", — подчеркнула балерина.
По версии премии BraVo, мировой звездой была признана сопрано Анна Нетребко. "Для меня огромная честь получить эту награду, тем более в нашем любимом Большом театре", — подчеркнула артистка.
Триумф Курентзиса
Художественному руководителю Пермского театра оперы и балеты Теодору Курентзису в этот вечер вручили сразу две награды — сначала в номинации "Оркестр года", которую он получил от имени коллектива MusicaEterna, а также в номинации "Дирижер года". Личный приз он получил из рук рок-певца Рода Стюарта.
"Это прекрасное пафосное мероприятие — не мой формат, я из провинции", — пошутил Курентзис.
Легенда мировой оперной сцены Хосе Каррерас вручил премию BraVo в номинации "Взгляд в будущее" виолончелистке Дали Гуцериевой.
Оперой года была признана "Снегурочка и Кармен" Дмитрия Чернякова, а меценатом года — ПАО "Северсталь". Почетные награды получили оперные певцы Суми Чо (Республика Корея), Сэйити Фурукава (Япония), Лианг Ли (Китай), Энхбатын Амартувшин (Монголия).