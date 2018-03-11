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Культура

BraVo: в Москве вручили премию в области классической музыки

23:1511.03.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЦеремония вручения музыкальной премии BraVoЦеремония вручения музыкальной премии BraVo
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Первую международную профессиональную музыкальную премию вручили на сцене Большого театра в Москве, среди ее лауреатов — сопрано Анна Нетребко, дирижер Теодор Курентзис и оперный певец Дмитрий Хворостовский.

Церемония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Хворостовский посмертно награжден премией BraVo
Всего в Первой международной профессиональной музыкальной премии BraVo представлено по 12 номинаций в области популярной музыки и в сфере классического искусства, а также специальные номинации оргкомитета. В субботу в Государственном Кремлёвском дворце премии вручили Роду Стюарту, Григорию Лепсу и Максиму Фадееву, Светлане Лободе и Сергею Лазареву, в воскресенье на исторической сцене Государственного академического театра прошел второй этап.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРодители российского оперного певца Дмитрия Хворостовского Александр и Людмила перед церемонией вручения наград I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки на Исторической сцене Большого театра
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Родители российского оперного певца Дмитрия Хворостовского Александр и Людмила перед церемонией вручения наград I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки на Исторической сцене Большого театра

Дань уважения Хворостовскому

Премия в этом году была посвящена оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, который скончался в прошлом году в возрасте 55 лет после долгой борьбы с раком мозга. По словам организаторов, это "дань уважения и признательности великому певцу, которого знали и любили во всем мире", поэтому награду в номинации "Лучший классический альбом года" вручили Хворостовскому посмертно за его пластинку "Верди. Риголетто".

Премию за сына из рук члена академии Latin Grammy Фернандо Кастелара получили родители Хворостовского Людмила Петровна и Александр Степанович.

Награды классикам

Лучшей концертной/театральной площадкой был признан филиал Мариинского театра во Владивостоке. Премию в этой категории лично вручил министр культуры Владимир Мединский.

Церемония вручения музыкальной премии BraVo. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Премию BraVo вручили филиалу Мариинского театра во Владивостоке
"Мариинский театр сегодня — это самый большой в мире театральный комплекс классического музыкального искусства. Это не только старая Мариинка, это и замечательный концертный зал там же, в Петербурге, это Мариинка во Владикавказе и, конечно, одна из самых современных концертных площадок в мире — Мариинка во Владивостоке", — сказал министр.

Открытием года был признан проект "Синяя птица", а в номинации "Лучшая классическая композиция в современном исполнении" выиграл пианист Даниил Трифонов за альбом "Chopin evocations".

В номинации "Лучший классический оперный вокал" приз взял солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, а "Лучший классический женский вокал" — народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава.

Великая Захарова

Российская балерина Светлана Захарова и французский актер Венсан Кассель на церемонии вручения наград музыкальной премии BraVo. 11 марта 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кассель вручил премию BraVo балерине Захаровой за ее сольный проект Amore
Прима-балерине Большого театра Светлане Захаровой награду в номинации "Лучший балет" вручил французский актёр, лауреат премии "Сезар" Венсан Кассель.

"Имею честь наградить великую Светлану Захарову", — сказал Кассель по-русски.

По его словам, премия BraVo — это целый мир, так как она охватывает музыку всех направлений и жанров. "Отбрасывая условности, она охватывает мир кино и моды. Стильная, масштабная, единственная в своем роде", — добавил актер.

Захарова отметила, что это первая премия ее сольного проекта Amore. "И вдвойне приятно ее получить в родном театре, на родной сцене", — подчеркнула балерина.

По версии премии BraVo, мировой звездой была признана сопрано Анна Нетребко. "Для меня огромная честь получить эту награду, тем более в нашем любимом Большом театре", — подчеркнула артистка.

Триумф Курентзиса

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГреческий и российский дирижер Теодор Курентзис перед церемонией вручения наград I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки на Исторической сцене Большого театра
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Греческий и российский дирижер Теодор Курентзис перед церемонией вручения наград I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки на Исторической сцене Большого театра

Художественному руководителю Пермского театра оперы и балеты Теодору Курентзису в этот вечер вручили сразу две награды — сначала в номинации "Оркестр года", которую он получил от имени коллектива MusicaEterna, а также в номинации "Дирижер года". Личный приз он получил из рук рок-певца Рода Стюарта.

"Это прекрасное пафосное мероприятие — не мой формат, я из провинции", — пошутил Курентзис.

Легенда мировой оперной сцены Хосе Каррерас вручил премию BraVo в номинации "Взгляд в будущее" виолончелистке Дали Гуцериевой.

Дали Гуцериева. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Каррерас вручил Гуцериевой премию BraVo в номинации "Взгляд в будущее"
"Много-много лет назад я был таким же молодым, как и ты. Я стоял на сцене и чувствовал, как бьется мое сердце. Теперь я понимаю, что это был один из счастливейших дней моей жизни, потому что передо мной было все время, чтобы исполнить свои мечты. Старайся, работай усердно, и ты достигнешь невероятных высот", — сказал Каррерас, обращаясь к Гуцериевой.

Оперой года была признана "Снегурочка и Кармен" Дмитрия Чернякова, а меценатом года — ПАО "Северсталь". Почетные награды получили оперные певцы Суми Чо (Республика Корея), Сэйити Фурукава (Япония), Лианг Ли (Китай), Энхбатын Амартувшин (Монголия).

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