МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018 с песней I Won't Break, презентация композиции состоялась в эфире программы "Воскресное время" на Первом канале.

В воскресенье Первый канал подтвердил, что Самойлова представит Россию на Евровидении-2018, которое пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

"Евровидение — это то, о чем мы мечтали всей семьей. Здорово, что мечты сбываются. <…> Это песня со стержнем, она прямо про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей", — сказала Самойлова в эфире Первого канала.

Над новой песней для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн, сообщили в пресс-службе телеканала. Именно эта команда авторов создала композицию Flame Is Burning, с которой певица должна была выступить на конкурсе в прошлом году.

Евровидение-2017 прошло в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.