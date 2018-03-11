Умер актер театра и кино Дмитрий Дорлиак-младший

Артисты Дмитрий Дорлиак (слева) и Леонид Броневой в сцене из спектакля Женитьба

Артисты Дмитрий Дорлиак (слева) и Леонид Броневой в сцене из спектакля Женитьба

ПАРИЖ, 11 мар — РИА Новости. Актёр Дмитрий Дмитриевич Дорлиак умер в Париже в возрасте 81 года, сообщили в воскресенье РИА Новости близкие актера.

"В храме Александра Невского в Париже 2 марта прошло отпевание Дмитрия Дмитриевича Дорлиака. Он скончался в возрасте 81 года после тяжелой болезни", — сообщил собеседник агентства.

Дмитрий Дорлиак-младший — сын актера театра имени Вахтангова Дмитрия Львовича Дорлиака. Дорлиак-сын унаследовал профессию отца, выступал на сцене Театра на Малой Бронной, Театра на Таганке, играл в Ленкоме. Среди его киноработ — съёмки в фильмах "Следствие ведут знатоки", "Мегрэ колеблется" и других.

Дмитрий Дмитриевич Дорлиак после ранней смерти отца воспитывался в семье своей тети Нины Дорлиак и пианиста Святослава Рихтера. Спустя годы он напишет о музыканте книгу под названием "Мимолетности Святослава Рихтера: воспоминания".