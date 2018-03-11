Хворостовский посмертно награжден премией BraVo

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Оперному певцу Дмитрию Хворостовскому посмертно вручена премия BraVo в номинации "Классический альбом года" за его пластинку "Верди. Риголетто", передает корреспондент РИА Новости.

Премию за сына из рук члена академии Latin Grammy Фернандо Кастелано получили родители Хворостовского.

В целом премия в этом году была посвящена Хворостовскому, как "дань уважения и признательности великому певцу, которого знали и любили во всем мире".

На исторической сцене Государственного академического театра проходит второй этап Первой международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Всего на ней представлено 24 номинации: 12 — в области популярной музыки и 12 — в сфере классического искусства, а также специальные номинации оргкомитета премии. В субботу в Государственном Кремлёвском дворце премии вручили Роду Стюарту, Григорию Лепсу и Максиму Фадееву, Светлане Лободе и Сергею Лазареву.