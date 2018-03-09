"Не догоняют": Михаил Ефремов прокомментировал скандал в самарском театре

Михаил Ефремов в спектакле Не становись чужим на сцене театра Современник. Архивное фото

Михаил Ефремов в спектакле Не становись чужим на сцене театра Современник. Архивное фото

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Актер театра "Современник" Михаил Ефремов прокомментировал инцидент, произошедший в Самарском театре оперы и балета.

По словам актера, несмотря на предположения зрителей во время спектакля он был трезв.

"Якобы. Вот и все. Якобы. Не догоняют", — заявил Ефремов журналистам радиостанции "Говорит Москва".

Суть скандала

В среду 7 марта в Самарском театре оперы и балета прошел спектакль "Не становись чужим" по пьесе английского драматурга Гарольда Пинтера. Главную роль в постановке исполнил Михаил Ефремов.

После спектакля в интернете стали появляться комментарии зрителей, которые жаловались на поведение актера. Как сообщили пользователи Сети, артист вышел на сцену с более чем тридцатиминутным опозданием.

По сообщениям зрителей, во время выступления актер очень тихо произносил свои реплики. Один из присутствовавших попросил Ефремова говорить громче. В ответ на это артист стал использовать нецензурные выражения.

Некоторые из пользователей соцсетей написали, что во время спектакля Ефремов был "абсолютно пьян".

"Сюжета практически ноль, задержали на полчаса…Мы ушли в середине второго отделения, как и многие другие…Жаль потраченных денег и времени", — говорится в записи Натальи Кондрашовой.