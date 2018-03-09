Михаил Ефремов объяснил скандал на гастролях в самарском театре‍

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов объяснил скандал на спектакле в Самарском театре оперы и балета, о котором ранее рассказали пользователи Сети.

Артист опроверг информацию в том, что он якобы играл спектакль пьяным.

"Якобы. Вот и все. Якобы", — заявил Ефремов в комментарии радиостанции "Говорит Москва". Он добавил, что самарские зрители "не догоняют".

Ранее в Сети пожаловались на "неподобающее поведение" актера во время спектакля "Не становись чужим", где он исполнил главную роль. По словам зрителей, Ефремов демонстрировал неуважение к залу — он делал замечания публике и употреблял по отношению к присутствующим нецензурную лексику. Кроме того, некоторые посетители театра утверждали, что артист вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения.