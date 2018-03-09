Первый военкор: чем картины Верещагина пугали петербургскую публику

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Боевой офицер, путешественник, репортер и лучший русский художник-баталист — Василия Верещагина можно назвать первым отечественным фотокорреспондентом в горячих точках. С той только разницей, что объектив камеры ему заменял холст.

За свою жизнь Верещагин объездил почти все страны мира и абсолютно все зоны военных конфликтов, в которых участвовала тогда российская армия. Вместо принятых для тех лет казенных патриотических полотен художник создавал работы, где главными героями были рядовые солдаты.

Верещагин и погиб, как бы сейчас сказали, "при исполнении" — в 61 год он отправился на Русско-японскую войну и 31 марта 1904 года подорвался на мине вместе с экипажем броненосца "Петропавловск". В Новой Третьяковке открылась большая выставка художника. РИА Новости рассказывает об основных этапах его творчества.

Туркестанская серия

© В.В.Верещагин из собрания Третьяковской галереи В.В.Верещагин. Двери Тимура (Тамерлана). 1872 © В.В.Верещагин из собрания Третьяковской галереи В.В.Верещагин. Двери Тимура (Тамерлана). 1872

Желание узнать, что такое настоящая война, — вот главная причина, по которой прапорщик Верещагин поехал в Туркестан. За проявленное мужество в бою он был награжден, а солдаты, уважительно обращавшиеся к нему по имени-отчеству, даже прозвали его "Выручагин".

"Страшные картины настоящей войны" шокировали зрителей кровавыми сюжетами и натуралистическими подробностями. Работы Верещагина современники не понимали, считали их антипатриотичными. Дошло до того, что после ряда критических статей, обвинявших его в предательстве и "туркменском" взгляде на события, Верещагин в знак протеста уничтожил три полотна Туркестанской серии.

Индийская серия

© В.В.Верещагин из собрания Третьяковской галереи В.В.Верещагин. Мавзолей Тадж-Махал в Агре. 1874–1876 © В.В.Верещагин из собрания Третьяковской галереи В.В.Верещагин. Мавзолей Тадж-Махал в Агре. 1874–1876

Тщательно изучив литературу и атласы, в 1874 году Верещагин уехал в Индию. В опасном путешествии его сопровождала супруга Элизабет Мария Фишер-Рид, которую в России называли Марией Кондратьевной. В ее очерках описано, как на художника напали дикие животные, как он тонул в реке, замерзал на одной из горных вершин, болел тяжелой формой тропической малярии.

Из Индии Верещагин привез около 150 этюдов. Серия пополнялась быстро, в работах фигурировали экзотические местные персонажи: факиры, буддийские ламы, огнепоклонники.

В 1880 году 139 картин и этюдов Индийской серии были показаны на персональной выставке Верещагина в Петербурге. Семьдесят восемь работ купил Павел Третьяков за 75 тысяч рублей.

Японская серия

Оставив уютный дом, семью и привычную мастерскую, в начале ХХ века Верещагин отправился на Дальний Восток. Несмотря на возраст (ему было уже за 60), он был полон энергии, строил планы. Художник считал своим нравственным долгом быть в центре надвигающихся грозных событий.

В своих посланиях домой он писал о враждебном настрое японцев по отношению к России и о неизбежности скорой войны. Из первой японской поездки он привез этюды и зарисовки мирной жизни островов. В следующий раз он посетил эти места уже в 1904 году, после нападения Японии на российский флот. Не успев написать здесь ни одной батальной картины, Верещагин погиб при взрыве флагманского корабля "Петропавловск" в Порт-Артуре.