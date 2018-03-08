Новый клип "Ленинграда" набрал 4,5 миллиона просмотров за сутки

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Клип группы "Ленинград" на песню "Не Париж", опубликованный на YouTube-канале группы в среду, за сутки собрал более 4,5 миллиона просмотров.

По сюжету ролика суперженщина по имени Юля совершает подвиги, одновременно занимаясь домашними делами, в то время как ее муж сидит дома со сломанной ногой, смотрит телевизор и играет в компьютерные игры.

Главные роли сыграли актеры Сергей Бурунов ("Большая разница", "Кухня") и Юлия Александрова ("Горько!", "Самый лучший день"). Сценарий ролика создал Федор Кан, режиссером был Павел Сидоров.