В Петербурге умер режиссер Павел Подервянский

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на 87-м году жизни скончался основатель и руководитель Театра Драматических Импровизаций Павел Подервянский, сообщает пресс-служба театра.

За 62 года работы Подервянский поставил около 250 спектаклей в Санкт-Петербурге, Кемерово, Барнауле, Красноярске, Челябинске и других городах.

"С 1978 года Павел Павлович начал развивать идеи замечательного театрального педагога Н.В. Демидова, отступив от общепринятой системы Станиславского. Так возник Театр Драматических Импровизаций — "театр проживания", где актеры действуют на сцене спонтанно, "здесь и сейчас в первый раз", — говорится в сообщении пресс-службы театра.