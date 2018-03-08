Путин отметил вклад лауреатов премии "Фигаро" в драматическое искусство

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников церемонии национальной актёрской премии "Фигаро", учреждённой в память об актере Андрее Миронове, и отметил их вклад в драматическое искусство.

"Это торжественное мероприятие – всегда большое событие в театральной афише Санкт-Петербурга и всей страны, важный этап в творческой жизни номинантов премии – как признанных корифеев, так и начинающих актёров. Своим талантом, мастерством, яркими, интересными работами они обогащают отечественное драматическое искусство, вносят весомый вклад в развитие его легендарных традиций", — говорится в тексте телеграммы , опубликованной на сайте Кремля.

Также Путин поздравил лауреатов премии и пожелал им неиссякаемого вдохновения и реализации намеченных планов, а премии "Фигаро" – долголетия и процветания.