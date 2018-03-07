В Германии перенесли концерт Эда Ширана из-за жаворонков

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Организаторы концерта британского музыканта Эда Ширана в Германии были вынуждены перенести его шоу из аэропорта немецкого города Эссен в Дюссельдорф из-за опасений, что мероприятие может негативно повлиять на популяцию жаворонков, сообщает издание Local.

По данным издания, концерт должен был состояться 22 июля. Организаторы знали о том, что в аэропорту Эссена проживают от восьми до девяти пар жаворонков редкого вида, который находится под защитой немецкого правительства.

Изначально предполагалось переселить пернатых, однако эта задумка вызвала протесты со стороны экологов. Поэтому организаторы концерта Ширана приняли решение перенести шоу в другой город. Согласно заявлению организаторов, "из-за опасений за местную популяцию птиц" в Эссене концерт поп-музыканта пройдет 22 июля в Эскпоцентре Дюссельдорфа.