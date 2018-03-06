Киносеть: проект допуска на фильмы 18+ по паспорту не повлияет на индустрию

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Принципиального изменения в работе кинотеатров в случае внедрения инициативы, согласно которой кассиры смогут требовать паспорта у зрителей, желающих попасть на фильм с возрастным цензом 18+, не произойдет, поскольку для ограничения доступа детей к неподходящей для них информации предпринимаются все необходимые меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной сети "Синема Парк" и "Формула Кино".

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", согласно которым кассиры и контролеры могут требовать паспорта у зрителей, желающих попасть на спектакль или фильм, не предназначенный для несовершеннолетних.

"На наш взгляд, принципиального изменения в непосредственной работе кинотеатров не произойдет. Мы полностью поддерживаем необходимость ограничения доступа детей к информации, для них не предназначенной. Мы предпринимаем для этого все необходимые организационные и административные меры", — сообщили в пресс-службе.

При этом в сети кинотеатров обратили внимание на то, что на данный момент "критерии присвоения возрастных рейтингов зачастую размыты, не прозрачны и субъективны". Так, фильм "Экипаж" получил рейтинг 6+, а картина "Могучие рейнджеры" — 18+.

"Мы считаем, что необходима унификация и стандартизация процедуры присвоения возрастных ограничений для всех фильмов", — заключили в сети.