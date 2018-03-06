ЖЕНЕВА, 6 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Фильм "Лед", возглавивший российский прокат в феврале, покажут в Швейцарии, рассказали РИА Новости в компании Swiss Partnership.

Спортивную мелодраму дебютанта Олега Трофимова покажут в восьми швейцарских городах — Женеве, Берне, Лозанне, Лугано, Монтрё, Базеле, Люцерне и Цюрихе. Фильм выйдет в швейцарский прокат 7 марта и пойдет на языке оригинала с английскими субтитрами в центральных кинотеатрах страны.

"Лед" рассказывает о молодой и звездной фигуристке Надежде (Аглая Тарасова), которая во время соревнований получает тяжелую травму и оказывается в инвалидной коляске. Поставить ее на ноги решает хоккеист Миша в исполнении Александра Петрова, а поддерживают его в этом мать Нади (Ксения Раппопорт) и ее неугомонный тренер (Мария Аронова). В фильме так же снялись Милош Бикович, Ян Цапник и Ирина Старшенбаум.