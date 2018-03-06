Трамп пошутил над церемонией вручения премии "Оскар"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Дональд Трамп прокомментировал итоги церемонии вручения премии американской киноакадемии.

"Церемония "Оскар" с худшим рейтингом в истории. Проблема в том, что у нас больше не осталось звезд, кроме вашего президента (шутка, конечно же)", — написал он в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что церемония вручения "Оскара" в этом году показала самые низкие рейтинги за всю историю трансляции. Число зрителей снизилось почти на 20% по сравнению с прошлым годом и составило около 26,5 миллиона человек. При этом трансляция оказалась самой длительной с 2007 года — 3 часа 50 минут.

