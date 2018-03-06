Московский культурный форум пройдет в Манеже с 23 по 25 марта

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ежегодный Московский культурный форум состоится в Центральном Манеже 23-25 марта 2018 года, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский во вторник.

"Важным событием 2018 года станет Московский культурный форум, который пройдет с 23 по 25 марта в Центральном Манеже. В нем примут участие более 50 учреждений культуры", — сказал Кибовский на заседании правительства столицы.

По его словам, в рамках форума будет организовано свыше 800 мероприятий, в том числе порядка 500 творческих мастер-классов и более 40 встреч с известными деятелями культуры. По оценкам мэрии, в нем могут принять участие свыше 50 тысяч человек.

"Мы ожидаем, что за три дня форум посетят более 50 тысяч гостей", — отметил глава департамента.