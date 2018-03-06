Шесть фильмов претендуют на Гран-при российской кинопремии "Ника"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Холодное танго" Павла Чухрая, "Салют-7" Клима Шипенко, "Теснота" Кантемира Балагова и "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта претендуют на звание лучших фильмов года по версии российской премии "Ника", объявили во вторник организаторы премии.

Звягинцев, Балагов и Хлебников выдвинуты в номинации "За лучшую режиссерскую работу".

Лучшими актерами могут стать Валерий Маслов ("Турецкое седло"), Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"), Александр Яценко ("Аритмия"). В номинации "Лучшая актриса" представлены Марина Неелова ("Карп отмороженный"), Ирина Горбачева ("Аритмия"), Дарья Жовнер ("Теснота").

Лучшими актерами второго плана могут стать Сергей Гармаш ("Холодное танго"), Владимир Ильин ("Время первых"), Максим Лагашкин и Валентина Теличкина ("Большой"), Алиса Фрейндлих за два фильма — "Большой" и "Карп отмороженный".

Церемония вручения премии пройдет в Москве 1 апреля.