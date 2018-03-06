Шесть фильмов претендуют на Гран-при российской кинопремии "Ника"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Холодное танго" Павла Чухрая, "Салют-7" Клима Шипенко, "Теснота" Кантемира Балагова и "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта претендуют на звание лучших фильмов года по версии российской премии "Ника", объявили во вторник организаторы премии.
Лучшими актерами могут стать Валерий Маслов ("Турецкое седло"), Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"), Александр Яценко ("Аритмия"). В номинации "Лучшая актриса" представлены Марина Неелова ("Карп отмороженный"), Ирина Горбачева ("Аритмия"), Дарья Жовнер ("Теснота").
Лучшими актерами второго плана могут стать Сергей Гармаш ("Холодное танго"), Владимир Ильин ("Время первых"), Максим Лагашкин и Валентина Теличкина ("Большой"), Алиса Фрейндлих за два фильма — "Большой" и "Карп отмороженный".
Церемония вручения премии пройдет в Москве 1 апреля.