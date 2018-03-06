Нет ничего невозможного: история успеха Юлии Самойловой

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В преддверии Международного женского дня РИА Новости вспоминает истории успеха женщин, сделавших себя сами. Одной из таких героинь, несомненно, является певица Юлия Самойлова, которая на своем примере ярко показала, что нет ничего невозможного — главное не сдаваться и идти навстречу своей мечте даже когда кажется, что на это уже нет сил.
В центре внимания
Когда девочке исполнилось 11 лет, они с мамой решили, что пора выводить ее талант за пределы домашнего круга и поучаствовать в благотворительном концерте в родном городе Юлии Ухте. Организаторов смутила инвалидная коляска девочки и отсутствие какого-либо опыта, но они решили дать ей шанс. После того, как она исполнила песни "Маленькая страна" Наташи Королевой и "Самолет" Валерии, все были поражены, насколько уверенно Самойлова может вести себя на сцене, и тут же включили ее номер в концерт.
Певица призналась, что ей с детства нравилось находиться в центре внимания, и она органично чувствовала себя на сцене, в обществе незнакомых людей. "Мне нравилось заводить новые знакомства. Когда мы гуляли с мамой по магазинам, стоило ей только на несколько минут отвлечься, как вокруг меня образовывалась толпа людей, которым я все время что-то рассказывала", — поделилась собеседница агентства.
Не важно, как ты выглядишь
Последней каплей стал случай в доме культуры, куда Самойлова пошла на занятия по вокалу, но, отучившись несколько месяцев, не могла понять, почему ее не берут на концерты вместе с другими ребятами. К удивлению Юлии и ее мамы, оказывается, администрация не хотела показывать зрителям ребенка в инвалидной коляске, чтобы у них не портилось настроение. Тогда Юля поняла, что ей такие занятия не нужны, и она может организовать свою группу.
"У меня как раз был такой бунтарский период, я начала слушать Земфиру, и мне нравилось, что в рок-музыке неважно, как ты выглядишь. Это не шоу бизнес — хоть ведро на голову надень, это неважно, главное, чтобы в твоих песнях был смысл. Я собрала команду, мы начали петь на рок-концертах, наша группа была одной из лучших, но ребята, с которыми я играла, не хотели развиваться. У них были семьи, работа, так что вскоре группа развалилась", — рассказала певица.
Тогда Самойлова решила, что после стольких попыток, наверно, музыка — это не ее дело жизни, и поступила на факультет психологии Современной гуманитарной академии, но, не отучившись и трех курсов, разочаровалась и в этом. К тому времени она познакомилась со своим будущим мужем Алексеем, и они решили совместно заниматься рекламой.
Просто так нельзя уйти
При этом Самойлова приняла решение в самый последний момент, когда в Москве начался первый этап отбора. Покидав вещи в чемодан, артистка с мужем за несколько дней на перекладных добрались до Москвы в самый последний день конкурса. По воспоминаниям Юлии, несмотря на то, что организаторы передачи пропустили ее мимо огромной очереди желающих показать свой талант, ей пришлось около восьми часов ждать своего выступления.
"Когда наступил мой черед петь, у меня было желание показать все, на что я способна. У меня не было цели кого-то удивить… Передо мной было очень много участников с невероятными голосами, но я слышала как Алла Борисовна на всех ругалась — ну что вы все, как роботы, голос есть, а внутри ничего. Я думала, она всех ругает, а что со мной будет", — поделилась певица.
"Я тогда не понимала значимость этого момента и того, что он так перевернет мою жизнь. То, что в моей жизни так складывалось, даже до "Фактора А", когда я была известна только в своем городе, ко мне подходили люди и говорили: "Спасибо, ты показываешь своим примером, что нет ничего невозможного". Я тогда не осознавала, насколько это может помочь людям и насколько это может быть важным. И когда случился первый эфир по телевидению, мне начали писать тысячи людей, я поняла, что теперь дело не только во мне, но и в других, и просто так уже нельзя уйти. Хочешь не хочешь, а надо заниматься", — поделилась артистка.
Нельзя опускать руки
После "Фактора А" певица не исчезла, как происходит со многими участниками таких передач, а продолжила петь. Значимыми для Самойловой стало участие в открытии Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году, а также в проекте "Жить" в 2016 году.
Это было в тот момент, когда у меня было тяжелое время и проблемы со здоровьем, я решалась на такой серьезный шаг, как операция. Мы только прилетели из Финляндии, и у меня была куча пропущенных звонков, меня приглашали в проект "Жить". Когда я услышала слова песни, они очень сильные, про то, что надо жить, несмотря ни на что, это стало для меня знаком, что нельзя опускать руки, а собраться и петь дальше, как бы тяжело ни было", — подчеркнула собеседница агентства.
Она рассказала, что во время выступлений старается поделиться со слушателем своим огнем, энергией, так как потом это все возвращается к ней и помогает двигаться дальше. "Я не могу сказать, когда я решила, что пение для меня не просто увлечение. Как-то жизнь меня сама направила в эту сторону", — заметила она.
Новые испытания
"Когда в марте того года объявили, что я поеду на" Евровидение", это был такой ажиотаж. У нас разрывались телефоны, были звонки и от людей, которые желали успеха, и от недоброжелателей. Я благодарна этому опыту, он закалил меня и подготовил. Честно сказать, было неприятно, что творчество смешали с политикой. Я до сих пор не понимаю, почему это произошло", — рассказала певица.
Победителем "Евровидения" стал португалец Сальвадор Собрал, поэтому в этом году конкурс будет проходить в Португалии. Российские организаторы заявили, что на конкурс от нашей страны отправят Юлию Самойлову вне зависимости от места его проведения и канала, который будет его транслировать. В феврале Первый канал рассказал, что певица уже начала репетиции песни для конкурса.
"Мне было обидно, но по прошествии времени я поняла, что все в жизни происходит не просто так. Я благодарна тому опыту, который приобрела в прошлом году, и я надеюсь, что он мне поможет морально настроиться на этот год. Посмотрим, что будет в этом году", — заключила собеседница агентства.