"Сфоткай типа Рембрандт": в соцсетях пародируют шедевры мирового искусства

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Анна Михайлова. "Ваши косплеи на героев картин, скульптуры, средневековые миниатюры. Да что хотите. Оживим прошлое!" — такова концепция сообщества "Сфоткай типа Рембрандт". Эта группа образовалась в социальной сети "ВКонтакте" в декабре 2017 года и уже обзавелась 20 тысячами подписчиков.

Основатель сообщества Юрий Сапрыкин выкладывает снимки, которые присылают ему пользователи. Новые посты публикуются несколько раз в день. Одни поражают сходством с оригинальными картинами, другие — выдумкой. Здесь и профессионально поставленные кадры с театральным гримом, светом и костюмами, и шутливые любительские фото в полотенце или верхом на швабре. РИА Новости выбрало самые яркие пародии на мировые шедевры.