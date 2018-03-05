В Москве вручили театральную премию "Гвоздь сезона"

МОСКВА, 5 мар — РИА "Новости". Спектакль московского театра "Геликон-опера" "Турандот" получил "Большого хрустального гвоздя" на торжественной церемонии награждения лауреатов ежегодной московской театральной премии Союза театральных деятелей РФ "Гвоздь сезона".

Оперу Джакомо Пуччини "Турандот" известный оперный режиссер Дмитрий Бертман поставил в соавторстве с выдающимся дирижером Владимиром Федосеевым, для которого этот спектакль стал дебютом в "Геликон-опере".

"Турандот" был в числе пяти номинантов на премию "Гвоздь сезона" и выиграл в соревновании с замечательными работами: "Манон Леско" (Большой театр), "Ревизор. Версия" Театра "Et Cetera", "Царь Эдип" (Вахтанговский театр) и "Анна Каренина" (Московская оперетта). Они также не остались без награды: каждому был вручен "Маленький хрустальный гвоздь".

"Гвоздь сезона" — ежегодная театральная премия, которую вручают лучшим спектаклям, созданным в театрах Москвы.