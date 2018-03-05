Ансамбль Александрова споет на турецком языке в Стамбуле

Выступление ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва. Архивное фото

Выступление ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва. Архивное фото

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ансамбль песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова даст два концерта в Турции 5 и 6 марта и споет на турецком языке, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Специально подготовленная программа, включающая три произведения на турецком языке, будет представлена на сцене Концертного зала имени Джемаля Решит Рея (Cemal Reşit Rey Konser Salonu) города Стамбула", — говорится в сообщении.

Ансамбль выступит с концертной программой, которая будет состоять из 18 песен на русском и турецком языке.

"Ансамбль откроет свою программу со знаменитой и всем известной песни "Несокрушимая и легендарная". Сегодня и завтра зрители услышат в исполнении ансамбля Александрова "Смуглянку", "Очи черные", "Калинку", "Катюшу" и другие всем знакомые и полюбившие композиции", — отмечают в ведомстве.

На турецком языке будут исполнены песни "Cankkale Turkusu", "Sevdan Olmasa" и "Турецкий марш 1911 года". Завершится концерт выступлением хора, который исполнит песню "Подмосковные вечера".