Выставка фотографий из экспедиции Игоря Шпиленка открылась в Москве

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Благотворительная фотовыставка "Сто заповедных лет" по следам самой большой фотоэкспедиции в истории российских заповедников открылась в московском ГУМе и продлится до 31 марта, сообщают организаторы.

"Кадры из самой масштабной фотоэкспедиции в истории заповедного дела России "Сто заповедных лет" впервые выставили в Москве. Экспозиция стала самым полным собранием работ фотографа-натуралиста Игоря Шпиленка из путешествия по 60 заповедникам и национальным паркам страны", – говорится в сообщении.

Специально для этого фотопроекта Шпиленок проехал более 60 тысяч километров от заповедника "Брянский лес" до Камчатки и обратно и посетил 60 заповедников и национальных парков. Экспедиция побывала в 45 регионах, на берегах Азовского, Японского, Берингова, Охотского и Белого морей, проехала Восточно-Европейскую равнину, Южный и Северный Урал, бескрайнюю Сибирь, Алтай, Саяны, Байкал, Приамурье, Приморье.

"Люди, живущие в больших городах, редко задумываются о том, как прекрасна российская природа. Все работы, представленные на выставке, решают единственную задачу – влюбить каждого в нашу страну, ее природные богатства. А когда любишь – необходимость сохранять этот еще нетронутый человеком мир, беречь, помогать заповедным проектам – становится очевидной", – рассказала директор фонда "Красивые дети в красивом мире" Виктория Синицына.

По ее словам, всего были выставлены 400 фотографий, часть из них собрана в фотоистории, посвященные различным сторонам заповедного дела. Сама фотоэкспедиция была посвящена столетию заповедного дела России.

"Роль заповедников и национальных парков для сохранения биоразнообразия, генофонда растений и животных, развития экологической науки и экологического просвещения невозможно переоценить. Я – фотограф, и прежде всего меня привлекает красота, щедро разлитая в первозданной природе, которую я стремлюсь сохранить в своих кадрах", — отметил Шпиленок.