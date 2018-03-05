Токийские зрители с восторгом встретили спектакль Безрукова "Сон разума"

ТОКИО, 5 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Токийские зрители с восторгом встретили показ на широком экране спектакля Сергея Безрукова "Сон разума", записанного в разрешении 8К, сообщил корреспондент РИА Новости из кинотеатра TOHO в токийском районе Роппонги.

Впервые в мире

"Это первый подобный показ в мире", — сообщил РИА Новости организатор проекта, генеральный директор театра "Боттян" Ёити Оти. "Цель проекта, а сегодня мы увидим пилотный показ, в том, чтобы дать возможность людям в удаленных от центра маленьких городках увидеть лучшие спектакли токийских и даже мировых театров. Сегодня мировые театры представлены российским спектаклем Сергея Безрукова "Сон разума".

Запись, а затем демонстрация в разрешении 8К, по замыслу организаторов, дает возможность снимать спектакли "одним кадром", не прибегая к монтажу. Благодаря высокому разрешению съемки зритель видит всю сцену целиком и сам может фокусировать внимание на актере или декорациях. В современном разрешении 2К это невозможно, так как периферия кадра оказывается немного "размытой". Так же и звук записывается "вживую", прямо со сцены. Через какое-то время возникает эффект "присутствия" в зале.

Сергей Безруков, который не смог приехать на показ, в своем видеообращении сказал, что "немного завидует зрителям, так как сам хотел бы посмотреть свой спектакль в таком виде".

© Фото : фонд Сергея Безрукова / Светлана Селезнева Показ записи спектакля Сергея Безрукова "Сон разума" в Токио. 5 марта 2018 © Фото : фонд Сергея Безрукова / Светлана Селезнева Показ записи спектакля Сергея Безрукова "Сон разума" в Токио. 5 марта 2018

"Я ошеломлен и у меня нет слов"

"Сон разума" поставлен по повести Николая Гоголя "Записки сумасшедшего". В Токио показ сопровождался титрами на японском языке, чтобы сохранить оригинальный звук и голос актера.

После окончания спектакля в зале в Токио раздались аплодисменты, как и в зале Московского губернского театра в Москве. Показ в Токио стал пилотным, поэтому в зале были не только обычные зрители, но и профессионалы, создатели двух других спектаклей, участвующих в проекте.

"Колоссальное впечатление произвели авангардные декорации, танец, движения, их искренность. Актер ведет спектакль один, у него длинные монологи, он виртуозно сочетает авангардизм своих движений и непосредственное восприятие реальности, в которой находится его герой. Это великолепно. Это потрясающие идеи, до которых невозможно додуматься. Я потрясена тем, что кто-то может это осуществить", — сказала Рёко Адзума, автор грима и стилист спектакля "Ода радости" театра "Боттян", показ которого стоял в программе после "Сна разума".

"Это очень непривычное для нас зрелище. Это спектакль одного актера. Его голос, движения его тела, его актерские способности – это очень сильно. Если бы я знала русский, я бы, наверное, могла еще глубже его понять. Это очень интересно. Я ошеломлена", — сказала зрительница, которая пришла посмотреть все спектакли проекта.

© РИА Новости / Ксения Нака В кинотеатре в Токио перед показом записи спектакля Сергея Безрукова "Сон разума" в формате 8K © РИА Новости / Ксения Нака В кинотеатре в Токио перед показом записи спектакля Сергея Безрукова "Сон разума" в формате 8K

"Это великолепно. Это ошеломляет. Даже нет слов больше. Великолепно. Простите, но я ничего больше не сумею сейчас сказать", — сказал РИА Новости профессиональный японский актер Осаму Ямада.

"Я плакал. Потому что русский театр – это русский театр. Может, я такой чувствительный? Качество изображения на меня, честно говоря, впечатления не произвело, а вот Безруков – это Безруков. И это Гоголь", — поделился своими впечатлениями российский зритель, который живет и работает в Токио уже 27 лет.

"Мне понравилось, потому что это выдающееся произведение и выдающийся актер. Мы привыкли к настоящему, живому театру, и мы понимаем разницу между спектаклем на сцене и спектаклем на экране. Но это прекрасная возможность посмотреть спектакль для тех, кто не может поехать и посмотреть его в театре", — сказала зрительница из России.

© Фото : фонд Сергея Безрукова / Светлана Селезнева Показ записи спектакля Сергея Безрукова "Сон разума" в Токио. 5 марта 2018 © Фото : фонд Сергея Безрукова / Светлана Селезнева Показ записи спектакля Сергея Безрукова "Сон разума" в Токио. 5 марта 2018

О проекте

Проект, организатором которого выступил театр "Боттян", объединяет показ трех спектаклей на большом экране в разрешении 8К (разрешение 33,2 мегапикселя, которое превосходит предыдущий стандарт телевидения сверхвысокой четкости в 4 раза). Это первый подобный проект в мире. "Сон разума" вместе с мюзиклом "Ода радости" театра "Боттян", который находится в префектуре Эхимэ на Сикоку, и мюзиклом "Почтальон" токийской труппы показан в рамках демонстрации театральных произведений, записанных в разрешении 8К, в Токио и в Эхимэ.

В перспективе проект может перерасти в Международный фестиваль видеоспектаклей, которые также будут сняты на камеру и показаны в кинозале. Спрос на билеты среди русскоязычной публики превысил предложение более чем в три раза.