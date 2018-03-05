Песков прокомментировал вручение "Оскара" фильму "Икар"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. К материалам, основанным на словах такой противоречивой личности, как Григорий Родченков, ставших основой фильма "Икар", стоит относиться весьма осторожно, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Церемония вручения премий "Оскар" состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник. Фильм Брайана Фогеля "Икар" о допинг-скандале в России завоевал премию киноакадемии США в категории "лучший документальный фильм". Режиссер картины посвятил ее экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, откровения которого легли в основу фильма.

"Я не думаю, что это может быть поводом для комментария из Кремля и что это должно быть поводом. Всем хорошо известна глубокая противоречивость личности Родченкова, поэтому, конечно, нужно весьма осторожно относиться к любым материалам, которые основаны на каких-то его заявлениях", — ответил Песков на просьбу прокомментировать, является ли присвоение премии этой картине каким-либо политическим ходом.