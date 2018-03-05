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Культура

Главную премию "Оскар" получила драма Гильермо дель Торо "Форма воды"

12:4605.03.2018
(обновлено: 13:04 05.03.2018)
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© AP Photo / Invision/Chris PizzelloФильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо Форма воды завоевал главную награду киноакадемии Оскар в категории Лучший фильм года. 5 марта 2018Фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо Форма воды завоевал главную награду киноакадемии Оскар в категории Лучший фильм года. 5 марта 2018
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла девяностая церемония вручения кинопремии "Оскар". Фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" выиграл в номинации "Лучший фильм".

Адриан Молина, Ли Ункрих, Дарла Андерсон получат Оскар. 05.03.18
© AP Photo / Chris Pizzello
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Девяностая церемония вручения награды прошла в в театре Dolby Theatre.

"Форма воды" повествует о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, которое вырастили в секретной лаборатории. Действие происходит в США в 1960-е годы.

На главную награду в этом году также претендовали "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк" и "Секретное досье".

Имя победителя назвали легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной ленты 1961 года — актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти. В прошлом году они стали участниками скандала, когда вскрыли не тот конверт и ошибочно провозгласили мюзикл "Ла-Ла-Ленд" лучшим фильмом, тогда как киноакадемики присудили победу "Лунному свету".

© AP Photo / Kerry Hayes/Fox Searchlight Pictures via APСалли Хокинс и Дуг Джонс в сцене из фильма «Shape Of Water» (Форма воды)
© AP Photo / Kerry Hayes/Fox Searchlight Pictures via AP
Салли Хокинс и Дуг Джонс в сцене из фильма «Shape Of Water» (Форма воды)

Коби Брайан и Глен Кен получают Оскар. 05.03.18
© AP Photo / Chris Pizzello
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Кроме того, "Форма воды" получила еще три "Оскара". Дель Торо завоевал награду за режиссуру. Для него это четвертая номинация и первая победа.

В категории "Лучший режиссер" были также представлены Кристофер Нолан за фильм "Дюнкерк", Джордан Пил с его режиссерским дебютом "Прочь", Грета Гервиг за "Леди Бёрд" и Пол Томас Андерсен за "Призрачную нить".

Также "Форма воды" получила премию за работу художников-постановщиков и оригинальный саундтрек: награду получил французский композитор Александр Депла.

"Лучшая женская роль"

"Оскар" за "Лучшую женскую роль" завоевала Фрэнсис Макдорманд — исполнительница главной роли в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Для Макдорманд, исполнившей роль Милдред Хейс, добивающейся правосудия после убийства своей дочери, это пятая в карьере номинация на "Оскар" и вторая победа. В 1997 году она завоевала "Оскар" за фильм "Фарго".

Джордан Пил получает Оскар. 05.03.18
© AP Photo / Chris Pizzello
Джордан Пил получил "Оскар" за оригинальный сценарий к фильму "Прочь"
За награду также боролись актрисы Салли Хокинс ("Форма воды"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Сирша Ронан ("Леди Берд") и Мерил Стрип ("Секретное досье").

"Лучшая мужская роль"

Актер Гэри Олдман завоевал премию "Оскар" за "Лучшую мужскую роль". Он сыграл Уинстона Черчилля в исторической драме "Темные времена".

Для него это вторая номинация на "Оскар".

В этой категории конкуренцию ему составили Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Дэниел Калуя ("Прочь"), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить") и Дэнзел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.").

"Нелюбовь"

Фильм чилийца Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина" завоевал премию киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Роджер Дикенс получает Оскар. 05.03.18
© AP Photo / Chris Pizzello
Роджер Дикинс получил "Оскар" за операторскую работу
Таким образом, российская лента "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева осталась без награды.

За статуэтку также боролись "Оскорбление" ливанского режиссера Зиада Дуэри, "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда, а также венгерский фильм "О теле и душе" Ильдико Эньеди.

Продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский поздравил победителей "Оскара".

"Таковы правила "Оскара" — на всех наград никогда не хватает, и мы вместе с Мартином Макдоной, Дэниелом Дей-Льюисом, Мэрил Стрип, Полом Томасом Андерсоном, Стивеном Спилбергом и Кристофером Ноланом в этот раз искренне порадуемся за коллег-победителей и продолжим свою работу", — написал он в Instagram.

Не попала в тренд

В свою очередь, кинокритик Тимур Алиев заявил, что тематика "Нелюбви" Андрея Звягинцева не попала в наградной тренд.

Кадр из фильма Икар
© Alex Productions (2017)
В Госдуме прокомментировали вручение "Оскара" фильму о допинг-скандале
По словам кинокритика, победа ленты "Фантастическая женщина" тоже оказалась разочарованием.

"Второй раз картина Андрея Звягинцева остаётся без статуэтки. Видимо, тенденция награждать в этой номинации фильмы определённой тематики в этом году изменилась. Картины о семейных конфликтах были в тренде раньше", — отметил Алиев и привел в пример "Развод Надера и Симин" Асгара Фархади или "Любовь" Михаэля Ханеке.

Как отметил кинокритик Александр Голубчиков, фильм Лелио обошел картину Звягинцева, так как в этом году для киноакадемии актуальны нетрадиционные ценности.

"На сцену выходило много людей нетрадиционной ориентации, которые благодарили своих мужей и жен того же пола. Так что для академии это важно", — считает он.

За что вручают Оскар
© Инфографика
За что вручают "Оскар"
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Культура
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Asti4
Как отметил кинокритик Александр Голубчиков, фильм Лелио обошел картину Звягинцева, так как в этом году для киноакадемии актуальны нетрадиционные ценности.
"На сцену выходило много людей нетрадиционной ориентации, которые благодарили своих мужей и жен того же пола. Так что для академии это важно", — считает он.

Так, за чем же дело стало? Нужно отдельную номинацию учредить, "за продвижение гомосексуальных ценностей в киноискусстве".
И "Оскара" тоже, в соответствии с их вкусами и ценностями сваять. Оригинального. Грудь ему, к примеру , нарастить, а то-явно маловат размер.
14:57
05.03.2018
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viktorka20
Ну завершилась и завершилась... Зачем так много внимания этой премии???
13:52
05.03.2018
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