МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла девяностая церемония вручения кинопремии "Оскар". Фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" выиграл в номинации "Лучший фильм".

Девяностая церемония вручения награды прошла в в театре Dolby Theatre.

"Форма воды" повествует о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, которое вырастили в секретной лаборатории. Действие происходит в США в 1960-е годы.

На главную награду в этом году также претендовали "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк" и "Секретное досье".

Имя победителя назвали легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной ленты 1961 года — актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти. В прошлом году они стали участниками скандала, когда вскрыли не тот конверт и ошибочно провозгласили мюзикл "Ла-Ла-Ленд" лучшим фильмом, тогда как киноакадемики присудили победу "Лунному свету".

© AP Photo / Kerry Hayes/Fox Searchlight Pictures via AP Салли Хокинс и Дуг Джонс в сцене из фильма «Shape Of Water» (Форма воды) © AP Photo / Kerry Hayes/Fox Searchlight Pictures via AP Салли Хокинс и Дуг Джонс в сцене из фильма «Shape Of Water» (Форма воды)

Кроме того, "Форма воды" получила еще три "Оскара". Дель Торо завоевал награду за режиссуру. Для него это четвертая номинация и первая победа.

В категории "Лучший режиссер" были также представлены Кристофер Нолан за фильм "Дюнкерк", Джордан Пил с его режиссерским дебютом "Прочь", Грета Гервиг за "Леди Бёрд" и Пол Томас Андерсен за "Призрачную нить".

Также "Форма воды" получила премию за работу художников-постановщиков и оригинальный саундтрек: награду получил французский композитор Александр Депла.

"Лучшая женская роль"

"Оскар" за "Лучшую женскую роль" завоевала Фрэнсис Макдорманд — исполнительница главной роли в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Для Макдорманд, исполнившей роль Милдред Хейс, добивающейся правосудия после убийства своей дочери, это пятая в карьере номинация на "Оскар" и вторая победа. В 1997 году она завоевала "Оскар" за фильм "Фарго".

"Лучшая мужская роль"

За награду также боролись актрисы Салли Хокинс ("Форма воды"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Сирша Ронан ("Леди Берд") и Мерил Стрип ("Секретное досье").

Актер Гэри Олдман завоевал премию "Оскар" за "Лучшую мужскую роль". Он сыграл Уинстона Черчилля в исторической драме "Темные времена".

Для него это вторая номинация на "Оскар".

В этой категории конкуренцию ему составили Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Дэниел Калуя ("Прочь"), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить") и Дэнзел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.").

"Нелюбовь"

Фильм чилийца Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина" завоевал премию киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Таким образом, российская лента "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева осталась без награды.

За статуэтку также боролись "Оскорбление" ливанского режиссера Зиада Дуэри, "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда, а также венгерский фильм "О теле и душе" Ильдико Эньеди.

Продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский поздравил победителей "Оскара".

"Таковы правила "Оскара" — на всех наград никогда не хватает, и мы вместе с Мартином Макдоной, Дэниелом Дей-Льюисом, Мэрил Стрип, Полом Томасом Андерсоном, Стивеном Спилбергом и Кристофером Ноланом в этот раз искренне порадуемся за коллег-победителей и продолжим свою работу", — написал он в Instagram.

Не попала в тренд

В свою очередь, кинокритик Тимур Алиев заявил, что тематика "Нелюбви" Андрея Звягинцева не попала в наградной тренд.

По словам кинокритика, победа ленты "Фантастическая женщина" тоже оказалась разочарованием.

"Второй раз картина Андрея Звягинцева остаётся без статуэтки. Видимо, тенденция награждать в этой номинации фильмы определённой тематики в этом году изменилась. Картины о семейных конфликтах были в тренде раньше", — отметил Алиев и привел в пример "Развод Надера и Симин" Асгара Фархади или "Любовь" Михаэля Ханеке.

Как отметил кинокритик Александр Голубчиков, фильм Лелио обошел картину Звягинцева, так как в этом году для киноакадемии актуальны нетрадиционные ценности.

"На сцену выходило много людей нетрадиционной ориентации, которые благодарили своих мужей и жен того же пола. Так что для академии это важно", — считает он.