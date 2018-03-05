Кинокомикс "Черная пантера" стал лидером российского проката в выходные

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Супергеройский фантастический комикс от Marvel "Черная Пантера" стал лидером российского проката, собрав за выходные 314,8 миллиона рублей, сообщил в понедельник портал Kinobusiness.
На втором месте – российская спортивная драма Олега Трофима "Лед", кассовые сборы которой составили 114,2 миллиона рублей, всего за три недели проката картина собрала 1,258 миллиарда рублей.
Новинка проката — фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов", участвовавший в официальной программе Берлинского кинофестиваля, занял третье место. Фильм об известном советском писателе собрал за уикенд 98,8 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров еще одна новинка проката – российский приключенческий фильм Александра Богуславского "За гранью реальности" с Антонио Бандерасом в одной из ролей. Картина о талантливом аферисте, собравшем людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино, собрала за первый уикенд 55,8 миллиона рублей.