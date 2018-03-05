Кинокомикс "Черная пантера" стал лидером российского проката в выходные

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Супергеройский фантастический комикс от Marvel "Черная Пантера" стал лидером российского проката, собрав за выходные 314,8 миллиона рублей, сообщил в понедельник портал Kinobusiness.

Комикс "Черная Пантера" вышел в мировой прокат 15 февраля, за три недели американского проката фильм собрал около 900 миллионов долларов. В новом фильме один из героев "Фантастической четверки" впервые дебютировала сольно. Сын умершего короля Ваканды, молодой воин Т'Чалла (Чедвик Боузман) из кинокомикса "Первый мститель: Противостояние" возвращается в родное королевство. В борьбе с врагом за трон Т'Чалла объединяется с агентом ЦРУ Эвереттом К. Россом (Мартин Фриман) и членами организации "Дора Миладже".

На втором месте – российская спортивная драма Олега Трофима "Лед", кассовые сборы которой составили 114,2 миллиона рублей, всего за три недели проката картина собрала 1,258 миллиарда рублей.

Новинка проката — фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов", участвовавший в официальной программе Берлинского кинофестиваля, занял третье место. Фильм об известном советском писателе собрал за уикенд 98,8 миллиона рублей.

Четвертое место заняла комедия от "Квартета И" "О чем говорят мужчины. Продолжение", собравшая 67,3 миллиона рублей за выходные (общие сборы за 2 недели — 302,8 миллиона рублей).

Замыкает пятерку лидеров еще одна новинка проката – российский приключенческий фильм Александра Богуславского "За гранью реальности" с Антонио Бандерасом в одной из ролей. Картина о талантливом аферисте, собравшем людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино, собрала за первый уикенд 55,8 миллиона рублей.