Без домогательств и политики: итоги "Оскара-2018"

Москва, 5 мар — РИА Новости. Без резких шуток, ошибок, разоблачений и домогательств: юбилейный 90-й "Оскар" прошел, в отличие от прошлогоднего, без накладок. Церемонию снова вел комик Джимми Киммел. На сей раз сами организаторы решили высмеять прошлогоднюю нелепую ситуацию с ошибочным объявлением победителя и сделали лозунгом церемонии фразу "Что может пойти не так?"

Сотрясавшие последние месяцы Голливуд скандалы с сексуальными домогательствами, кажется, уже отошли на второй план. Два месяца назад на последнем "Золотом глобусе" кинобомонд негодовал по поводу некрасивых историй с продюсером Харви Вайнштейном. Именно поэтому все гости пришли тогда в черном.

Такой же демонстрации солидарности ожидали и от "Оскара-2018". За несколько дней до церемонии уличные художники даже установили в Голливуде позолоченную статую скандального продюсера. Скульптура представляет собой диван, на котором Вайнштейн сидит в банном халате со статуэткой "Оскара" в руках.

Однако на сей раз разговоров и шуток на тему секс-скандалов было гораздо меньше, чем можно было ожидать. Да и одежда черного цвета сменилась яркими нарядами. Внимание фотографов привлекла Николь Кидман, появившаяся в ярко-синем платье.

Несмотря на распространенное мнение, что на красную дорожку не стоит выходить в красном (некоторые даже считают это моветоном), Мэрил Стрип выглядела впечатляюще.

© REUTERS / Mario Anzuoni Мэрил Стрип на 90-й ежегодной премии "Оскар". 4 марта 2018 © REUTERS / Mario Anzuoni Мэрил Стрип на 90-й ежегодной премии "Оскар". 4 марта 2018

В своем приветствии ведущий Джимми Киммел попросил победителей быть краткими. Известно, что традиционно церемония растягивается из-за длительных благодарственных речей, в которых обладатели награды вспоминают родственников и близких. Киммел отметил, что "говорить можно о чем угодно", но главное — кратко. Он пообещал засекать продолжительность выступлений и был намерен вручить в подарок самому лаконичному лауреату водный мотоцикл.

© REUTERS / Lucas Jackson Марк Бриджес, получивший "Оскар" за лучший дизайн костюмов в фильме "Призрачная нить" и актриса Хелен Миррен на 90-й ежегодной премии "Оскар". 4 марта 2018 © REUTERS / Lucas Jackson Марк Бриджес, получивший "Оскар" за лучший дизайн костюмов в фильме "Призрачная нить" и актриса Хелен Миррен на 90-й ежегодной премии "Оскар". 4 марта 2018

Впрочем, без упоминаний родителей дело не обошлось. Актер Гэри Олдман, получивший престижную награду за главную мужскую роль (Уинстон Черчилль в фильме "Темные времена") обратился к своей матери, которая, по его словам, смотрела церемонию по ТВ. "Ставь чайник, я еду к тебе с наградой", — сказал актер. Кстати, для Олдмана это первый "Оскар". Картина также получила приз за лучший грим — художникам действительно удалось фантастическим образом изменить внешность актера и сделать его неотличимым от британского премьера.

© AP Photo / Chris Pizzello Гэри Олдман получает "Оскар". 5 марта 2018 © AP Photo / Chris Pizzello Гэри Олдман получает "Оскар". 5 марта 2018

Несмотря на множество важных, но все же второстепенных технических номинаций, внимание публики неизменно приковано к главным наградам. Лучшей актрисой была признана Фрэнсис МакДорманд за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". В своей речи она обратилась к женщинам в кинематографе — режиссерам, сценаристам, дизайнерам и композиторам. "Посмотрите вокруг, потому что нам всем есть что рассказать, — попросила она. — У меня для вас два слова — Inclusion rider". По словам экспертов она, видимо, имела в виду обязательство, которое на себя берет съемочная группа, нанимая команду в соответствии с принципами расового и гендерного равенства.

© AP Photo / Chris Pizzello Фрэнсис Макдорманд получает "Оскар". 5 марта 2018 © AP Photo / Chris Pizzello Фрэнсис Макдорманд получает "Оскар". 5 марта 2018

Триумфатором 90-го "Оскара" стал фильм Гильермо дель Торо "Форма воды". Кстати, один из членов съемочной группы решил поддержать режиссера еще до объявления победителей и появился на церемонии в маске Человека-амфибии из картины.

Получая награду, мексиканский режиссер говорил об иммигрантах и о том, как искусство стирает границы. Помимо режиссуры, эта фэнтезийная мелодрама получила статуэтку за лучшую работу художника-постановщика, лучшую музыку и победила в номинации "Лучший фильм".

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello Фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" завоевал главную награду киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший фильм года". 5 марта 2018 © AP Photo / Invision/Chris Pizzello Фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" завоевал главную награду киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший фильм года". 5 марта 2018

Россию на "Оскаре" в этом году представляла драма "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, которая в итоге осталась без награды — жюри отдало предпочтение "Фантастической женщине", повествующей о жизни транссексуала. Абсолютно предсказуемой была и победа в номинации "Лучший документальный фильм" — награду присудили режиссеру "Икара" Брайану Фогелю, который снял ленту о допинге в российском спорте. Лучшим анимационным фильмом назвали "Тайну Коко".