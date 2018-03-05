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Культура

Киноакадемики раздали "Оскары": лучшим фильмом признали "Форму воды"

Сюжет:
Церемония вручения премии "Оскар"-2018 (21)
10:4805.03.2018
(обновлено: 11:47 05.03.2018)
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© AP Photo / Chris Pizzello Гильермо дель Торо получил Оскар за лучший фильм. 05.03.18Гильермо дель Торо получил Оскар за лучший фильм. 05.03.18
© AP Photo / Chris Pizzello

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо завоевала главную награду киноакадемии США "Оскар" в номинации "Лучший фильм года". Картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" уступила награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке" чилийскому фильму "Фантастическая женщина".

Александр Депла получает Оскар. 05.03.18
© AP Photo / Chris Pizzello
Композитор Александр Депла завоевал "Оскар" за "Форму воды"
Юбилейная 90-ая церемония вручения награды "Оскар" прошла без досадных недоразумений, но и без особенно ярких моментов.

"В этом году, если вы услышите свое имя, не торопитесь подниматься сразу. Дайте нам минутку — мы не хотим повторения", — сказал ведущий, начиная церемонию. Имя победителя объявили легендарная пара Бонни и Клайд из одноименной картины 1961 года — актеры Данауэй Фэй и Уоррен Битти, которым в прошлом году не повезло вскрыть не тот конверт и ошибочно провозгласить мюзикл "Ла-ла-ленд" победителем, тогда как киноакадемики присудили победу фильму "Лунный свет".

В этом году все прошло гладко, и "Форма воды" победила "с первого раза".

Как и ожидалось, после ряда громких скандалов вокруг темы сексуальных домогательств, в которых так или иначе оказались замешаны влиятельные личности из киноиндустрии, главной темой прошедшей церемонии стали права женщин и равенство полов. Открывая вечер, ведущий Джимми Киммел отметил, что об этом свидетельствует и символ "Оскара" — статуэтка золотого рыцаря: поскольку все могут видеть его руки.

Сэм Роукуэлл на вручении Оскара. 05.03.18
© AP Photo / Chris Pizzello
Сэм Рокуэлл получил "Оскар" за роль второго плана
Говоря о фильме-победителе, ведущий также затронул тему отношений полов. "Мы запомним этот год как год, когда все было с нами так плохо, что женщины стали встречаться с рыбами", — сказал комик.

Еще одной темой вечера стала критика жесткой миграционной политики президента США Дональда Трампа. Несколько раз в течение церемонии гости и лауреаты напоминали аудитории о своем "неамериканском" происхождении, выражая солидарность с иммигрантами.

Предсказуемый успех

Триумфатором вечера стала картина, повествующая об истории любви немой уборщицы и существа-амфибии "Форма воды". Картину представили в 13 номинациях; она победила в четырех из них.

Гильермо дель Торо получает Оскар. 05.03.18
© AP Photo / Chris Pizzello
Гильермо дель Торо завоевал "Оскар" за режиссуру
Как и прогнозировали киноманы на основе личных пристрастий и прошедших до "Оскара" кинофестивалей и премий, статуэтку золотого рыцаря за режиссуру получил режиссер картины мексиканец Гильермо дель Торо. Фильм, действие которого разворачивается в секретной лаборатории в пригороде американской столицы, также получил "Оскара" за работу постановщиков и музыку.

Не удивили киноакадемики аудиторию и своим выбором лауреатов в актерских номинациях: "Оскара" за лучшее исполнение главных ролей получили Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Гэри Олдман ("Темные времена").

Награду за исполнение роли второго плана завоевали Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Эллисон Дженни ("Я, Тоня").

За лучший оригинальный сценарий был отмечен триллер "Прочь", награду получил сценарист и режиссер картины Джордан Пил. За операторскую работу и визуальные эффекты была отмечена картина "Бегущий по лезвию 2049", награду за монтаж и звук получила картина "Дюнкерк". "Оскар" за лучшие костюмы присудили картине "Призрачная нить", а "Темные времена" были отмечены за прически и грим.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях.

"Нелюбовь" проиграла "Фантастической женщине"

Режиссер Андрей Звягинцев на премьере фильма Нелюбовь. Архив
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" повторил судьбу его же "Левиафана", который в 2015 году был номинирован, но не получил "Оскар".

Американские киноакадемики отдали предпочтение фильму чилийского режиссера Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина". Картина рассказывает о проблемах женщины-трансгендера, которую сыграла чилийская актриса и певица Дани Вега. Примечательно, что сама Вега на прошедшей церемонии стала первым трансгендером, представлявшим награду за всю историю "Оскара".

"Фантастическая женщина" получила "Серебряного медведя" Берлинале в прошлом году.

За "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" также соперничали "Оскорбление" ливанского режиссера Зиада Дуэри, "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда, а также венгерский фильм "О теле и душе" Ильдико Эньеди.

Оскар и допинг скандал

Лаура Дерн и Грета Гервиг получают Оскар. 05.03.18
© AP Photo / Chris Pizzello
"Икар" получил "Оскар" как лучший документальный фильм
О России вспомнили в ходе церемонии и по другому поводу — премию получил документальный фильм Брайана Фогеля "Икар" о допинг-скандале в России.

Ведущий вечера Джимми Киммел пошутил после вручения награды фильму "Икар": "По крайней мере, сейчас мы знаем, что (президент РФ Владимир) Путин не вмешался в это соревнование".

Премьера документального фильма "Икар" с участием экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, откровения которого легли в основу картины, состоялась 20 января 2017 года. В нем Родченков сравнивает себя с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Он также заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.

Родченков в 2016 году рассказал New York Times о "допинговой программе" в России и стал информатором WADA, что послужило началом крупного международного скандала. Российские власти неоднократно опровергали утверждения Родченкова, заявлявшего о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

Коби Брайан и Глен Кен получают Оскар. 05.03.18
© AP Photo / Chris Pizzello
"Дорогой баскетбол" получил "Оскар" как лучшая анимационная короткометражка
Позже МОК создал две комиссии для расследования возможных нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на сочинских Играх. Комиссия Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи, комиссия Самуэля Шмида анализировала информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. В докладе комиссии Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ "допинговой системы" найдено не было. Власти РФ неоднократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте.

Расследование во многом базировалось на показаниях Родченкова. В итоге от участия в Олимпиадах были пожизненно отстранены 43 российских спортсмена, их результаты на Играх в Сочи аннулированы. Позднее CAS полностью удовлетворил апелляции 28 россиян на данные решения МОК, апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично (пожизненное отстранение от Олимпиад отменено, но в силах оставлено отстранение от Игр-2018).

За что вручают Оскар
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За что вручают "Оскар"
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