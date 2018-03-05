В прокуратуре уточнили результаты проверки фильма "Смерть Сталина"

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Заместитель генпрокурора России Александр Буксман сообщил, что при проверке прокуратурой фильма "Смерть Сталина" "не было речи" о признаках экстремизма.

Фильм "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году.

"Я его не смотрел… Этот фильм нельзя показывать, поскольку у него отозвано удостоверение… Про признаки экстремизма вообще речи не было. На региональном уровне прокуратурой Москвы приняты соответствующие меры", — сказал Буксман журналистам во Владивостоке.

Комедия "Смерть Сталина" вызвала отрицательную реакцию российского общества, даже не успев выйти на экраны. Ряд общественников и деятелей культуры попросили министра культуры Владимира Мединского приостановить прокатное удостоверение фильма для более тщательного анализа на предмет соответствия российскому законодательству. По их мнению, картина содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности.

Минкультуры РФ отозвало ранее выданное прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина". После этого из расписания картину убрали все кинотеатры, кроме столичного "Пионера", в котором состоялось несколько сеансов. Прокуратура Москвы вынесла предостережение в связи с показом фильма. Суд оштрафовал "Пионер" на 280 тысяч рублей.

Мединский отмечал, что выдача прокатного удостоверения фильму зависит от итогов проверки прокуратуры. Буксман ранее сообщал, что прокуратура завершила проверку фильма после отзыва прокатного удостоверения и пришла к выводу, что оснований для дополнительных мер реагирования нет. Министр культуры пока не прокомментировал возможность возвращения фильма в российский прокат.