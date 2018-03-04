Кристофер Ламберт пожелал Звягинцеву победы на "Оскаре"

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Французский актер Кристофер Ламберт (исполнитель главной роли в фильме "Горец") поздравил российского режиссера Андрея Звягинцева с премией "Сезар" за фильм "Нелюбовь" и пожелал ему победы на "Оскаре".

Ламберт стал почетным гостем фестиваля "Дух огня", который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске.

"Я поздравляю Андрея с высшей кинематографической наградой Франции. Если он получит "Оскара", это будет просто потрясающе. Во Франции в таких случаях удачи не желают, а говорят merde, по аналогии как русские отвечают "к черту", когда им желают "ни пуха, ни пера", — сказал РИА Новости Ламберт по телефону.

© Фото : предоставлено организаторами фестиваля Актер Кристофер Ламберт на фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске © Фото : предоставлено организаторами фестиваля Актер Кристофер Ламберт на фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске

Фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на "Оскар", церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе вечером 4 марта. Картина получила Приз жюри на Каннском фестивале, французскую премию "Сезар" как "лучший фильм на иностранном языке" и другие международные и российские призы.