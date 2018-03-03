В Сети появились кадры нового "Простоквашино"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин опубликовал на своей странице в Instagram кадры новых серий мультфильма "Простоквашино".

Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477) Мар 2, 2018 в 7:12 PST

В пятницу председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева сообщила, что до конца 2018 года студия планирует выпустить 8-10 новых серий мультфильма. Всего в 2018-2020 годах будет создано 30 серий.

Известно, что кота Матроскина в новых сериях озвучит Михаил Ефремов, пса Шарика – Гарик Сукачев, а Дядю Федора – Алексей Онежен.

В мультфильме появятся два новых персонажа — сестра Дяди Федора Вера Павловна и неизвестная зверушка Тама-Тама.