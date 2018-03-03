В США назвали победителей антипремии "Золотая малина"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Организаторы антипремии "Золотая малина" (Razzie Awards) в субботу объявили победителей в своих номинациях, лауреатом награды в категории "Худший фильм" 2017 года стала анимационная картина "Эмоджи фильм".

Номинанты на "Золотую малину" — "токсичные отходы" киноиндустрии прошлого года, как заметили организаторы, — были объявлены 22 января. Стать "Худшей картиной года" кроме "Эмоджи фильма" грозило картинам "Трансформеры: последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия" и "Спасатели Малибу".

Организаторы "Малины" обнародовали имена лауреатов в шуточном видеоролике на сайте премии.

Помимо признания в качестве "Худшей картины" "Эмоджи фильм" также отметили за самый плохой сценарий, а его режиссер Тони Леондис получил премию за худшую режиссуру. В видео отмечается, что сценарий мультфильма "показывает все, что не так с Голливудом". Та же картина удостоилась победы в номинации за худший актёрский дуэт за пару "отвратительных" эмоджи.

Худшим актером с "абсурдно посредственной" игрой стал Том Круз за роль в фильме "Мумия", худшую роль в номинации "актриса в главной роли" исполнил актер Тайлер Перри, сыгравший женщину в картине "Хэллоуин Мэдеи 2".

Организаторы также объявили победителя в категории "Худший актер второго плана", где первенство взял Мел Гибсон, сыгравший в фильме "Здравствуй папа, Новый год! 2", худшей актрисой в той же номинации была признана Ким Бейсингер, исполнившая роль в картине "На пятьдесят оттенков темнее".

© Perfect World Pictures (2017) Кадр из фильма "Мумия" © Perfect World Pictures (2017) Кадр из фильма "Мумия"

В категории "Ремейк, пародия или сиквел", в которой обычно, как отмечается в видео, награждается переработанная, "несвежая" картина, победителем стал фильм "На пятьдесят оттенков темнее". "Голливуд снова доказывает, что переработка отходов может быть опасной", — заявляют в видеоролике.

Антипремия "Золотая малина" вручается ежегодно накануне вручения премии киноакадемии США "Оскар", награждение лауреатов которой в этом году состоится в воскресенье 4 марта. Победителям вручают пластиковую ягоду малины, покрытую золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.

Премия "Золотая малина" была учреждена в 1980 году американским публицистом Джоном Уилсоном (John Wilson) как пародия на ежегодный голливудский наградной сезон и с 1982 года вручается ежегодно. Название премии происходит от одного из значений английского слова raspberry. Основным значением этого слова является "малина", однако на сленге raspberry — это знак презрения.