Александр Домогаров в роли Гаева в спектакле Вишневый сад в театре имени Моссовета. Архивное фото

Александр Домогаров в роли Гаева в спектакле Вишневый сад в театре имени Моссовета. Архивное фото

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Актер Александр Домогаров объявил, что намерен покинуть Театр имени Моссовета. Причиной он называет то, что его сняли со всех спектаклей.

Актер заявил на своей странице в Facebook, что еще 9 января написал заявление об увольнении. Оно пока не подписано, но, по словам Домогарова, "будет подписано, даже чисто юридически".

Скриншот записи Александра Домогарова на Facebook об увольнении из театра Скриншот записи Александра Домогарова на Facebook об увольнении из театра

Домогаров отметил, что все договоренности с театром со своей стороны выполнит.

"Так что иногда вам придется меня потерпеть, "коллеги", когда мне придется забрать свои вещи в гримерке, а в дальнейшем театр забудет, как и вы забыли, спектакли, которые шли по 10-12 лет, собирая залы", — написал он.

Позже актер удалил эту запись, а в новом посте он отказывается что-либо комментировать, заявляет, что ничего больше писать не будет, и призывает следить "за реальными событиями, а не за словами".

В Театре имени Моссовета заявили, что ничего не знают об уходе Домогарова.

"Ну, бывают настроения у человека. Никто его не снимал", — приводит радиостанция "Говорит Москва" слова секретаря театра по связям с общественностью Татьяны Гориной. Она пояснила, что спектакли с участием Домогарова, в частности "Вишневый сад", сейчас временно не идут, потому что Юлия Высоцкая, играющая Раневскую в этой постановке, выпускает спектакль в Петербурге.

Александр Домогаров работает в Театре имени Моссовета с 1995 года. На его счету роли в спектаклях "Милый друг", "Сирано де Бержерак", "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда", "Вишневый сад", "Дядя Ваня", "Три сестры".