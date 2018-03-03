МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Актер Александр Домогаров объявил, что намерен покинуть Театр имени Моссовета. Причиной он называет то, что его сняли со всех спектаклей.
Актер заявил на своей странице в Facebook, что еще 9 января написал заявление об увольнении. Оно пока не подписано, но, по словам Домогарова, "будет подписано, даже чисто юридически".
Домогаров отметил, что все договоренности с театром со своей стороны выполнит.
"Так что иногда вам придется меня потерпеть, "коллеги", когда мне придется забрать свои вещи в гримерке, а в дальнейшем театр забудет, как и вы забыли, спектакли, которые шли по 10-12 лет, собирая залы", — написал он.
Позже актер удалил эту запись, а в новом посте он отказывается что-либо комментировать, заявляет, что ничего больше писать не будет, и призывает следить "за реальными событиями, а не за словами".
"Ну, бывают настроения у человека. Никто его не снимал", — приводит радиостанция "Говорит Москва" слова секретаря театра по связям с общественностью Татьяны Гориной. Она пояснила, что спектакли с участием Домогарова, в частности "Вишневый сад", сейчас временно не идут, потому что Юлия Высоцкая, играющая Раневскую в этой постановке, выпускает спектакль в Петербурге.
Александр Домогаров работает в Театре имени Моссовета с 1995 года. На его счету роли в спектаклях "Милый друг", "Сирано де Бержерак", "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда", "Вишневый сад", "Дядя Ваня", "Три сестры".