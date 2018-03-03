ПАРИЖ, 3 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Кинокартина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получила в ночь на субботу национальную французскую кинопремию "Сезар" в номинации лучший зарубежный фильм.

С "Нелюбовью" в данной номинации конкурировали шесть картин, в числе которых — "Дюнкерк" (Dunkerque) Кристофера Нолана, "Ла-Ла-Ленд" (La La Land) Дэмьена Шазелла, "Квадрат" (The Square) Рубена Эстлунда.

Премия "Сезар" (Cesar) ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Ее победители выбираются по результатам тайного голосования членов академии, которая на сегодняшний день насчитывает более 4,6 тысячи человек. Идея вручения премии принадлежит французскому продюсеру Жоржу Кравенну, основавшему Академию.

Фильм "Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, которая переживает тяжелый и мучительный развод. Главные герои Женя и Борис фактически еще являются супругами, но каждый из них уже начал новую жизнь, им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и взаимных претензий главные герои перестают замечать единственного ребенка, 12-летнего Алешу, который чувствует себя совершенно ненужным и однажды неожиданно исчезает.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри. Также по итогам фестиваля "Нелюбовь" получила самые высокие оценки у жюри международных критиков журнала Screen International. Кроме того, картина завоевала Гран-при на международных фестивалях в Мюнхене и Лондоне. Звягинцев также получил национальную кинопремию "Золотой орел" за фильм "Нелюбовь" как лучший режиссер.