Церемония открытия фестиваля "Дух огня" состоялась в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 мар — РИА Новости. Торжественная церемония открытия 16-го международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" состоялась в пятницу в Ханты-Мансийске, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония открытия традиционно прошла в концертно-театральном центре "Югра-Классик", участие в ней приняли губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, президент фестиваля и режиссер Сергей Соловьев, режиссер Валерий Тодоровский, кинокритик Борис Нелепо, а также Сергей Гармаш, выступающий в качестве председателя актерского жюри. Темой нынешнего фестиваля стали "Фильмы о любви".

"Я вспоминаю, когда мы только начинали ходить в кино детьми, всегда спрашивали друг у друга: про что фильм — про войну или любовь? В большинстве случаев говорили, что про войну, и мы никогда не разочаровывались. У нас были потрясающие фильмы про войну. Это не значит, что мы не хотели смотреть про любовь, это значит, мы стеснялись чего-то, хотя это одно из самых светлых и чудесных чувств", — сказал, открывая фестиваль, его руководитель Соловьев.

Фильмом, открывшим ежегодный кинофестиваль, стала лента Люка Бессона "Подземка", которая впервые была продемонстрирована российским зрителям в отреставрированном виде. Представил картину специальный гость мероприятия Кристофер Ламберт, сыгравший в ней одну из главных ролей. Кроме того, ему президентским советом фестиваля была присуждена награда за вклад в мировое кино, которую вручил Соловьев. Американский актер посвятил ее сыну режиссера Дмитрию, погибшему в начале этого года.

В международный конкурс очередного "Духа огня" вошли восемь лент из США, Франции, Бразилии, Португалии, Швейцарии, Германии, Южной Кореи и Польши. В конкурсе российских дебютов также участвуют восемь картин. Церемония закрытия фестиваля состоится 5 марта, фильмом закрытия станет картина "По ту сторону надежды" режиссера Аки Каурисмяки.