Церемония открытия фестиваля "Дух огня" состоялась в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 мар — РИА Новости. Торжественная церемония открытия 16-го международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" состоялась в пятницу в Ханты-Мансийске, передает корреспондент РИА Новости.
"Я вспоминаю, когда мы только начинали ходить в кино детьми, всегда спрашивали друг у друга: про что фильм — про войну или любовь? В большинстве случаев говорили, что про войну, и мы никогда не разочаровывались. У нас были потрясающие фильмы про войну. Это не значит, что мы не хотели смотреть про любовь, это значит, мы стеснялись чего-то, хотя это одно из самых светлых и чудесных чувств", — сказал, открывая фестиваль, его руководитель Соловьев.
В международный конкурс очередного "Духа огня" вошли восемь лент из США, Франции, Бразилии, Португалии, Швейцарии, Германии, Южной Кореи и Польши. В конкурсе российских дебютов также участвуют восемь картин. Церемония закрытия фестиваля состоится 5 марта, фильмом закрытия станет картина "По ту сторону надежды" режиссера Аки Каурисмяки.