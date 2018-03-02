Мединский предложил снять фильм про российских спортсменов на ОИ-2018

ОМСК, 2 мар — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский считает, что нужно снять фильм про команду России на зимних Олимпийских играх 2018 года.

Он отметил, что в фильме нужно отразить историю про мельдоний, расследование и запрет части российских спортсменов участвовать в играх.

"Это может быть серьезный политический триллер с элементами спортивной драмы", — сказал Мединский журналистам.

Министр подчеркнул, что пока не предлагал эту идею ни одной из студий и её сможет реализовать тот, кто предложит лучший сценарий. При этом завоевание золотой медали российскими хоккеистами должно стать лишь "вишенкой на торте".

Ранее МОК признал 43 российских спортсмена, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Впоследствии CAS удовлетворил апелляции 28 спортсменов на это решение, апелляции еще 11 россиян удовлетворены частично.

В среду глава ОКР Александр Жуков сообщил, что МОК восстановил членство организации, которого российский комитет был лишен 5 декабря. На Олимпиаде в Пхенчхане россияне выступали в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR) под олимпийским флагом и завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.