Более ста дизайнеров примут участие в Mercedes-Benz Fashion Week в Москве

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Более 100 российских и иностранных дизайнеров, среди которых отметивший восьмидесятилетие мэтр моды Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев, Александр Рогов, а также новички индустрии, представят свои коллекции на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая пройдет с 10 по 14 марта в московском "Манеже", сообщает пресс-служба мероприятия.
Гости "Манежа" увидят также коллекции молодых дизайнеров-новичков, добавили в пресс-службе. Mercedes-Benz Fashion Week Russia откроется 10 марта ретроспективным показом мэтра моды Зайцева.
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