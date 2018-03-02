Более ста дизайнеров примут участие в Mercedes-Benz Fashion Week в Москве

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Более 100 российских и иностранных дизайнеров, среди которых отметивший восьмидесятилетие мэтр моды Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев, Александр Рогов, а также новички индустрии, представят свои коллекции на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая пройдет с 10 по 14 марта в московском "Манеже", сообщает пресс-служба мероприятия.

"В ЦВЗ "Манеж" пройдут показы более 100 российских и зарубежных дизайнеров. В показах и презентациях примут участие: Slava Zaitsev, Artem Shumov, Dokuchaeva, N.Legenda, Yasya Minochkina, Ivka, Julia Dalakian, KETIone, Alexandr Rogov, Igor Gulyaev и многие другие. Свои коллекции также покажут дизайнеры из ЮАР, Грузии и Казахстана", — говорится в сообщении.

Гости "Манежа" увидят также коллекции молодых дизайнеров-новичков, добавили в пресс-службе. Mercedes-Benz Fashion Week Russia откроется 10 марта ретроспективным показом мэтра моды Зайцева.

Кроме того, с 11 по 15 марта начинающие дизайнеры смогут принять участие в интенсивной образовательной программе Fashion Futurum Accelerator, которая включает мастер-классы от международных экспертов моды и успешных предпринимателей fashion-индустрии, отмечается в сообщении.

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