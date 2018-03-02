"Союзмультфильм" выпустит 8-10 новых серий "Простоквашино" до конца года

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Студия "Союзмультфильм" планирует выпустить 8-10 новых серий мультфильма "Простоквашино" до конца 2018 года, сообщила на презентации первой серии председатель правления студии Юлиана Слащева.

"Союзмультфильм" объявил о выходе новых историй про знаковых для киностудии героев из мультфильмов "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984). Всего в период с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий. Первую серию зрители увидят в интернете уже в апреле.

"Мы сделаем 30 серий, сейчас в работе находится одновременно пять… Дальше мы планируем, что будем производить серию в 4-5 недель. Соответственно, до конца года планируем набрать пул из 8-10 серий, которые можно будет посмотреть на телеканалах", — сказала Слащева.

Она уточнила, что подготовка к созданию первого эпизода заняла около 6 месяцев, а ее производство длилось четыре месяца. По словам Слащевой, вся команда с большой ответственностью и волнением подошла к работе над продолжением культового проекта.

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен, а кота Матроскина — актер театра и кино Михаил Ефремов.

Образы героев и мир, в котором они существуют, стали чуть более современными, но в целом изменились мало. Например, Дяде Федору в новых сериях сделали стильную стрижку, а у героев появились гаджеты — мобильные телефоны, компьютеры, навигаторы. Кроме того, в сериале "поселились" два новых персонажа — сестра Дяди Федора Вера Павловна и неизвестная зверушка, которую девочка называет Тама-Тама.

"В свое время "Простоквашино" было еще и очень актуальным кино… Мы попытались представить, что будет, если бы эти же персонажи оказались в сегодняшних реалиях и должны были бы сейчас выпутываться из тех ситуаций, в которые попадаем мы", — пояснил директор киностудии Борис Машковцев.