"Союзмультфильм" выпустит 8-10 новых серий "Простоквашино" до конца года

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Студия "Союзмультфильм" планирует выпустить 8-10 новых серий мультфильма "Простоквашино" до конца 2018 года, сообщила на презентации первой серии председатель правления студии Юлиана Слащева.
"Мы сделаем 30 серий, сейчас в работе находится одновременно пять… Дальше мы планируем, что будем производить серию в 4-5 недель. Соответственно, до конца года планируем набрать пул из 8-10 серий, которые можно будет посмотреть на телеканалах", — сказала Слащева.
В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен, а кота Матроскина — актер театра и кино Михаил Ефремов.
"В свое время "Простоквашино" было еще и очень актуальным кино… Мы попытались представить, что будет, если бы эти же персонажи оказались в сегодняшних реалиях и должны были бы сейчас выпутываться из тех ситуаций, в которые попадаем мы", — пояснил директор киностудии Борис Машковцев.