Кабинет директора ГМИИ имени Пушкина превратили в арт-объект

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Архитектор Александр Бродский по приглашению гендиректора Государственного музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина Марины Лошак превратил ее кабинет в художественное высказывание, постаравшись этим проектом показать, что личность человека отделима от его миссии.
Пространство кабинета высотой семь метров разделено на два уровня. Внизу в полумраке расположен лабиринт шкафов и стеллажей с предметами искусства как некий концентрированный образ музея. Под потолком находится пустая, ярко освещенная комната с большой хрустальной люстрой, свисающей до пола, а также столом, стулом и личными вещами Лошак. Уровни соединены между собой лестницей.
По задумке авторов проекта в его завершении приглашенный гость — директор одного крупного мирового музея — на один день займет кабинет Лошак.
"Он проведет рабочие встречи, совещания, обсудит выставочные проекты, будет решать текущие проблемы музея, а их у нас много", — рассказала директор музея.
Осмотр кабинета будет доступен только приглашенным гостям Лошак, сотрудникам музея, а по выходным дням — держателям карт "Друзья Пушкинского".