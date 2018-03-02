Кабинет директора ГМИИ имени Пушкина превратили в арт-объект

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Архитектор Александр Бродский по приглашению гендиректора Государственного музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина Марины Лошак превратил ее кабинет в художественное высказывание, постаравшись этим проектом показать, что личность человека отделима от его миссии.

"Идея давно во мне зрела, но была не оформлена. Для того чтобы подчеркнуть, что любое движение, происходящее в музее, может быть результатом осознанного включения в этот процесс, я решила, что нужно воспользоваться последней дверью, которая нигде в музеях не открывается — это дверь кабинет директора", — рассказала Лошак на закрытом показе в пятницу.

Пространство кабинета высотой семь метров разделено на два уровня. Внизу в полумраке расположен лабиринт шкафов и стеллажей с предметами искусства как некий концентрированный образ музея. Под потолком находится пустая, ярко освещенная комната с большой хрустальной люстрой, свисающей до пола, а также столом, стулом и личными вещами Лошак. Уровни соединены между собой лестницей.

По словам главы музея, всё происходящее в кабинете будет фиксироваться камерами. Впоследствии из видеозаписей планируется смонтировать фильм, который расскажет об этом эксперименте.

По задумке авторов проекта в его завершении приглашенный гость — директор одного крупного мирового музея — на один день займет кабинет Лошак.

"Он проведет рабочие встречи, совещания, обсудит выставочные проекты, будет решать текущие проблемы музея, а их у нас много", — рассказала директор музея.

Осмотр кабинета будет доступен только приглашенным гостям Лошак, сотрудникам музея, а по выходным дням — держателям карт "Друзья Пушкинского".