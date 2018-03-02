Новые серии "Простоквашино" появятся в интернете в апреле

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Зрители увидят первые серии мультфильма "Простоквашино" в интернете уже в апреле, рассказал журналистам в пятницу директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

"Союзмультфильм" объявил о выходе новых историй про знаковых для российской киностудии героев из мультфильмов "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984). Всего в период с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий, старт проекта запланирован на весну нынешнего года.

"Буквально через месяц релиз будет доступен всем, потому что будет осуществлен сначала в интернете, поскольку кино короткометражное. Естественно, он будет выходить на телевидении, но первый раз зрители увидят в интернете. Начало апреля, буквально первого", — сказал Машковцев.

Ранее председатель правления студии Юлиана Слащева рассказала РИА Новости, что в новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен.

По словам собеседницы агентства, образы героев и мир, в котором они существуют, стали чуть более современными, но в целом изменились мало. Например, у Дяди Федора в новых сериях будет стильная стрижка, а у героев появятся гаджеты.