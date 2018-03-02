МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Актер театра и кино Михаил Ефремов озвучит кота Матроскина в новых сериях мультфильма про Простоквашино, информацию об этом озвучили в фильме, который посвящен новой ленте и который показали журналистам перед премьерой.

Киностудия ранее объявила о выходе новых историй про знаковых для российской киностудии героев из мультфильмов "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984). Всего в период с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий, старт проекта запланирован на весну нынешнего года.

"У нас много раз многие спрашивали, как мы решили этот вопрос. Я с удовольствием скажу, что кота Матроскина озвучивает Михаил Ефремов", — сообщила председатель правления студии "Союзмульфильм" Юлиана Слащева.

В классических сериях мультфильма Матроскин говорил голосом Олега Табакова.

Ранее Слащева рассказала РИА Новости, что в новых сериях мультфильма пса Шарика озвучит музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен.

По словам собеседницы агентства, образы героев и мир, в котором они существуют, стали чуть более современными, но в целом изменились мало. Например, у Дяди Федора в новых сериях будет стильная стрижка, а у героев появятся гаджеты.