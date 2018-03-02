Московский театр имени Пушкина покажет спектакль с тифлокомментариями

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московский театр имени Пушкина покажет спектакль "Дом, который поставил Свифт" в постановке худрука театра Евгения Писарева с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих. Спектакль пройдет в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения "Особый взгляд" фонда "Искусство, наука и спорт".

Автор пьесы "Дом, который построил Свифт" — известный российский драматург и сценарист Григорий Горин, создавал свое произведение, основываясь на реальных фактах из жизни Джонатана Свифта, но, не придерживался библиографической точности. Герои пьесы, вымышленные персонажи из книг Свифта — великаны, лилипуты, гуигнгнмы, лапутяне, становятся частью той реальности, в которой живет объявленный сумасшедшим декан.

Спектакль, который будет сопровождаться тифлокомментариями, даст незрячим зрителям возможность получить полноценные впечатления от представления. Они будут слышать живые голоса актеров, а в наушниках — пояснения обо всем, что происходит на сцене: описание декораций, внешнего вида героев, жестов и мимики, мизансценических решений. Это сочетание даст незрячим людям возможность действительно "увидеть" спектакль во всех красках.

"Мы очень рады, что тифлокомментирование появляется в нашем театре, для нас это первый опыт. Надеемся, что он получит распространение в будущем. Доступность театральной среды для всех категорий зрителей необходима. Всячески приветствую такие проекты и думаю, что это крайне важно для современного театрального процесса", — сказал Писарев РИА Новости.