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Культура

Американцы увидят российские сериалы о Великой Отечественной и Распутине

08:0002.03.2018
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© Марс Медиа Энтертейнмент, 2014Постер к сериалу Григорий Р.Постер к сериалу Григорий Р.
© Марс Медиа Энтертейнмент, 2014

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Популярный онлайн-кинотеатр Amazon приобрел права на показ шести телефильмов кинокомпании "Марс Медиа". Американские зрители увидят их уже в этом году. РИА Новости разбиралось, чем российские сериалы заинтересовали иностранную аудиторию.

"Великая"

Двенадцатисерийная историческая драма рассказывает об одном из самых значительных исторических деятелей Российской империи — Екатерине Великой. Немку Софию Августу Федерику (так звали малоизвестную прусскую принцессу до брака с наследником российского престола Павлом III) играет Юлия Снигирь, ее супруга — Павел Деревянко.

Владимир Машков в сериале Налет
© Фото : Первый канал
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Сюжетно акцент сделан на том, что принявшая православие Екатерина ставит государственные интересы своей новой родины выше обязанностей жены и матери. У этого фильма рекордно высокий для российской сериальной индустрии бюджет — около девяти миллионов долларов — и качество съемки, достойное лучших образцов западной исторической теледрамы. "Великую" вполне можно сравнить с популярными в Америке многосерийными драмами "Тюдоры" или "Борджиа".

"Григорий Р."

Еще один исторический сериал о династии Романовых, пополнивший коллекцию Amazon, посвящен жизни приближенного к семье Николая II сибирского крестьянина Григория Распутина. Главную роль в восьмисерийном телефильме Андрея Малюкова исполнил Владимир Машков. В центре сюжета — расследование обстоятельств гибели Распутина, которое ведет следователь Генрих Иванович Свиттен (Андрей Смоляков).

Кадр из фильма Горько!
© Базелевс Продакшн (2013)
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Параллельно выясняются удивительные подробности жизни "целителя" и его отношений с членами царской семьи, в частности с императрицей Александрой Федоровной (Ингеборга Дапкунайте). Отечественные критики упрекали телефильм в излишнем упрощении сюжета, вплоть до мифов и анекдотов о Распутине. Однако для западного зрителя, скорее всего, незнакомого с этим персонажем, сериал может стать хорошим шансом открыть для себя новую страницу русской истории.

"Второе зрение"

Боевик "Второе зрение" рассказывает о следователе убойного отдела Дмитрии Ефремове (Павел Трубинер), который допускает ошибку, стоившую жизни его коллеге. Сам герой лишается зрения, но все равно возвращается на службу. Слепота обостряет его чувства и позволяет замечать то, что не видят другие. На протяжении 12 серий Ефремов распутывает самые сложные преступления, постепенно подбираясь к раскрытию того, в котором погиб его друг. Классический детективный мотив с элементами мистики делают "Второе зрение" оптимальным продуктом для западной аудитории.

"Единичка"

Военная драма "Единичка" была снята при поддержке Министерства культуры России к 70-летию Победы. Фильм, показанный в кинотеатрах и по телевидению, посвящен наступлению советских войск в Восточной Польше в августе 1944 года. В основу сценария легла повесть писателя-фронтовика  Александра Николаева "Мы все, не считая детей".

Подразделение старшего лейтенанта Егорова получает задание удержать мост, через который планируется переправа частей Красной армии. Но в разрушенном монастыре по соседству прячутся глухие сироты и их воспитательница Ева. Перед советским лейтенантом непростой выбор — выполнить приказ или поставить под угрозу жизнь польских детей. В главных ролях — Андрей Мерзликин, Илья Коробко и Михаил Евланов.

"Старое ружье"

Мини-сериал "Старое ружье" — тоже о Великой Отечественной. Главный герой Петр — простой учитель математики. Деревню, в которой он уединенно живет, занимают немцы. Миролюбивый преподаватель надеется, что, если вести себя тихо, удастся избежать проблем. Жителям под угрозой расстрела приказано сдать оружие и боеприпасы. Петр припрятал старое ружье и в критический для его семьи момент берет его в руки. Главные роли исполнили Тимофей Трибунцев, Ирина Пегова и Николай Козак.

"Снайперы. Любовь под прицелом"

Действие сериала "Снайперы. Любовь под прицелом" начинается накануне войны — в 1939 году. Советская десятиклассница Катя (Татьяна Арнтгольц) знакомится с немецким парнем Александром (Вольфганг Черны). Между ними возникает симпатия, но молодой человек внезапно уезжает, не попрощавшись. В следующий раз судьба сведет их в 1943 году на Украине. Фашистские войска заминировали гидроэлектростанцию, а красноармейцы должны не допустить ее взрыва. Группу советских снайперов возглавляет Катя, немецких — Александр.

Лунтик и его друзья
© анимационная студия "Мельница" (2006 - ...)
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Стоит отметить, что это не первый раз, когда западный стриминговый сервис покупает российскую телепродукцию. Весной 2017 года первопроходцем в этом выступил конкурент Amazon — американский онлайн-кинотеатр Netflix. Сервис получил права на трансляцию сериалов продюсерской компании Александра Цекало "Среда": "Мажор", "Метод", "Саранча", "Фарца", "Территория" и "Спарта".

Не менее популярны за рубежом и российские анимационные хиты. В середине февраля две крупные американские платформы — Amazon Prime и HappyKids — приобрели права на показ мультипликационных сериалов "Лунтик и его друзья", а также "Барбоскины" студии "Мельница".

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