Первая выставка художника Никогосяна открывается в Третьяковской галерее

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости, Тамара Ходова. Первая персональная выставка российского художника Николая Никогосяна, на которой показаны более 120 его работ, открывается в Третьяковской галерее, рассказала РИА Новости куратор выставки Наталья Розенвассер.

По словам Розенвассер, выставочный проект готовился в очень краткие сроки, с осени прошлого года, и стал возможен благодаря энергии дочерей Никогосяна: Мариам, которая проделала кропотливую работу по созданию полного каталога, посвященного творчеству отца, и Гаянэ, директора галереи Нико в Ереване.

"Выставка охватывает 75 лет творческого пути мастера. На выставке представлено более 120 произведений — экспонируются не только скульптурные произведения из монографической коллекции, хранящейся в Третьяковской галерее, но также произведения живописи, графики, скульптуры из галереи Нико, некоторые из них специально привезены из ереванской коллекции автора", — сказала Розенвассер.

По ее словам, Никогосян — художник универсального дарования: он и скульптор, и живописец, и график. "Насыщенная, творческая жизнь позволила художнику реализовать много замыслов и проектов, как в монументальной скульптуре, так и в живописи. Новизна, мятежный новаторский дух его творчества в подходе к традиционным темам и к проблематике классического ваяния – черта, отличающая в целом искусство Никогосяна", — заметила собеседница агентства.

Розенвассер подчеркнула, что искусство Никогосяна принадлежит двум культурам – армянской и русской. Мастер долгие годы живет в Москве, но сохраняет постоянную связь с Арменией. Произведения Никогосяна наиболее ярко характеризуют интеллектуальные, духовные поиски и внутреннюю красоту народа.

На юбилейной выставке представлены наиболее значимые станковые работы, позволяющие в полной мере оценить дарование художника, отметила куратор. При этом наиболее ярко творческая индивидуальность скульптора проявляется в портретном жанре. За семь десятилетий художник создал поистине уникальную портретную галерею современников: от знаменитых ученых и людей искусства до простых тружеников, запечатлев выдающихся людей ХХ и ХХI века.

"Особое место в творчестве Никогосяна занимают вдохновенные и незабываемые женские образы. Портреты Плисецкой, балерины Алонсо, Тарасовой и Аринбасаровой восхищают свежестью восприятия и классически цельной замкнутостью, пленяют поэтичностью и совершенной пластической законченностью … Свойство видеть неповторимость каждого лица, каждой формы сделало Никогосяна одним из наиболее интересных портретистов XX века", — добавила куратор.