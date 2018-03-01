Михалков получил литературную премию за книгу "Бесогон"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков получил в четверг национальную литературную премию "Лучшие книги и издательства года" за книгу "Бесогон. Россия между прошлым и будущим".

Церемония вручения премии прошла в Российской государственной библиотеке. Михалков получил награду в номинации "Публицистика".

"Я сейчас испытываю некоторую неловкость, здесь я себя чувствую самозванцем, это странная история, которая родилась из ничего, из желания высказывать то, что думаешь. Что для меня важно, передача "Бесогон" является абсолютно независимой, это величайшая внутренняя свобода, которой я очень дорожу. Никто не знает, какой будет следующий "Бесогон". Я говорю то, что я думаю и с огромной радостью обнаруживаю, что людям этот разговор важен", — сказал Михалков.

Режиссер отметил, что передача — это "публицистика книжного характера".

"Абсолютно все тексты — это импровизация по материалам, которые мы собираем", — добавил он.

Книга написана по мотивам авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон ТВ". В книге автор возвращается к историческим аспектам развития России, дает личную оценку социальным и политическим процессам, происходящим в России и мире.