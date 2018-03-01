Розовский назвал обвинения в изнасиловании им актрисы "плодом ее фантазии"

БАКУ, 1 мар – РИА Новости. Народный артист России Марк Розовский в эфире передачи "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" выразил свое отношение к словам азербайджанской актрисы Фатимы Абаскулиевой, обвинившей его в изнасиловании.

По словам режиссера, между ними не было никакого общения, ни в кафе, ни в каком-либо доме, и он никогда с Абаскулиевой не оставался наедине. Розовский отрицает даже тот факт, что певица училась у него.

"Однажды она начала на сцене что-то изображать, и я не понял, что это такое. Она неадекватная личность, и за это была уволена из театра. После она приходила и говорила, что начала писать стихи и просила помочь ей в их издании, но ей отказали", — цитирует Розовского Sputnik Азербайджан.

Режиссер утверждает, что Абаскулиева все придумала, и он уверен, что это будет доказано.

Ранее Абаскулиева заявила, что была изнасилована Розовским.

"Когда я училась на третьем курсе, перевелась в мастерскую Марка Григорьевича Розовского, который принял меня с распростертыми объятиями. Как-то раз он подошел ко мне и сказал, что хочет поговорить о моей карьере вне театра, и я приехала по указанному адресу. Он начал говорить, какая я замечательная и что должен меня почувствовать", — рассказала Абаскулиева.

По словам девушки, Розовский провел ее в комнату, где стояла большая кровать, на которой вступил с ней в интимную связь. Якобы после он просил ее все держать в секрете, чтобы никто не узнал об их связи.

Фатима Абаскулиева родилась в Баку, принимала участие во многих конкурсах красоты. В 19 лет отправилась в Москву и поступила в ГИТИС. Долгое время обучалась в мастерской Марка Розовского и после начала работать в театре "У Никитских ворот".

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