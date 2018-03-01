Лауреатами Премии Солженицына — 2018 впервые стали двое художников

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Литературная премия Александра Солженицына в год столетия со дня рождения писателя присуждена двум художникам-иллюстраторам: Сергею Любаеву и Виктору Бритвину. Об этом РИА Новости сообщила президент Фонда Александра Солженицына и один из членов жюри премии Наталия Дмитриевна Солженицына.

Художник Сергей Любаев известен своими иллюстрациями к произведениям Гоголя, роману Марка Твена "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", а также трилогии Толкиена "Властелин колец". Премия Солженицына присуждена ему с формулировкой "за преданную любовь к литературной классике и ее конгениальное книжное оформление; за богатейший изобразительный язык, превращающий книгу в дизайнерский шедевр".

Виктор Бритвин создал иллюстрации к сказкам Оскара Уайльда, различным мифам и сборнику "Тысяча и одна ночь". Ему награда присуждена "за выдающиеся по качеству и выразительности иллюстрации к сказкам и мифам народов мира; за глубокое и взволнованное прочтение русской лагерной прозы взглядом художника-графика".

Литературная премия Александра Солженицына вручается с 1998 года писателям, живущим в России и пишущим на русском языке за произведения, созданные и опубликованные в послереволюционный период. В разные годы ее лауреатами становились писатели Валентин Распутин и Виктор Астафьев (посмертно), поэты Ольга Седакова и Юрий Кублановский, режиссер Владимир Бортко, артист Евгений Миронов, литературоведы Игорь Золотусский и Елена Чуковская.

В 2018 году церемония вручения премии состоится 26 апреля в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.