Народную артистку СССР Татьяну Карпову похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Старейшая актриса театра имени Маяковского — народная артистка СССР Татьяна Карпова будет похоронена на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости директор театра Леонид Ошарин.

Татьяна Михайловна Карпова скончалась 26 февраля в Москве на 103-м году жизни.

"Вначале было решение похорон Татьяны Михайловны на Новодевичьем кладбище, но сегодня утром пришло сообщение о том, что дали место для захоронения на аллее Славы на Троекуровском кладбище", — сказал Ошарин.

По его словам, гражданская панихида и прощание состоятся 2 марта в театре Маяковского, где актриса проработала более 70 лет.